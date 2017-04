Sport

FOOTBALL Le Gym peut profiter du nul des Lyonnais plus tôt dans la journée...

Ligue 1

Nice-Bordeaux

1-1

21e: Bordeaux joue un cran au-dessus depuis l'égalisation. Nice n'est pas serein.

18e: C'est un fort joli match pour le moment... et ça continue. Corner pour le Gym.

15e: BALOTELLI NE TREMBLE PAS! Le meilleur tireur de penaltys du monde (c'est prouvé statistiquement) égalise!

14e: PENALTY POUR NICE! L'arbitre est très gentil sur ce coup! Souquet va le chercher 1000 fois et l'arbitre tombe dans le panneau.

11e: Terrible pour Nice qui avait vraiment bien commencé la partie. Et voilà le Gym dans une position très inconfortable.

7e: OOOOOH LE BUT DE LABORDE! Ouverture du score contre le cours du jeu des Girondins mais quelle action individuelle! ca fait 1-0 pour Bordeaux!

6e: Ah mais il y a carrément eu poteau de Souquet! J'avais pas vu... Chaud, chaud, chaud!

5e: OOOH LE BON CORNER NICOIS! Ca fuse devant le but de Carrasso mais heureusement pour Bordeaux ça ne rentre pas...

3e: Pas grand-chose à signaler pour le moment, Nice fait tourner la balle dans son style caractéristique.

1e: C'est parti à la Riviera! Que le spectacle commence.

20h58: Enorme ambiance à la Riviera comme toujours. C'est beau. j'en ai des frissons.

20h47: Et celle de Bordeaux.

20h45: Allez, on lance le live! Avec la compo de l'OGC Nice.

Avant le coup d'envoi réel de ce live, je vous laisse avec un peu de lecture. 20 Minutes a discuté avec Dante, un vrai chic type.

>> Dante: «Il faut être calme et réaliste car dans le football, tout va très vite», interview à lire ici

Salut les Minutos! On boucle cette magnifique journée de sport par un appétissant OGC Nice vs Girondins de Bordeaux. Les hommes de Lucien Favre ont un gros coup à jouer ce soir puisque l'OL a perdu deux points sur la pelouse de Rennes et peut mettre son plus sérieux concurrent dans la lutte pour le podium à 16 longueurs (avec un match en plus, c'est vrai). Ce qui, à sept journées de la fin, pourrait bien s'avérer décisif. Mais attention. Attention car en face, Bordeaux n'est pas là pour rigoler. Les Girondins ont l'occasion de repasser devant l'OM (5e) en cas de succès à la Riviera.

>> Bref, venez suivre le live à partir de 20h45, on va bien s'éclater

