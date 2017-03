Sport

FOOTBALL On n’hésite pas à s’envoyer des scuds…

Piqué a chauffé les Madrilènes. - James Marsh/BPI/REX/Shutterstock

J.T.

Il aurait pu sortir tranquillement du France-Espagne, répondre à deux ou trois questions, monter dans le car et roupiller tranquille. Mais Gerard Piqué est un coquin. Le défenseur du Barça aime bien les embrouilles et il n’a pas pu tenir sa langue en conférence de presse d’après match.

Sur une question anodine sur la vidéo, l’homme qui a séduit Shakira balance un scud en pleine tronche du Real. Comme ça. Gratos. « L’arbitrage nous a aidés parce qu’on jouait en blanc. » Bim ! dans tes dents le Real. Avant de poursuivre : « Je n’ai rien contre les joueurs du Real Madrid. Ce sont d’autres choses qui ne me plaisent pas dans ce club. Je n’aime pas voir dans le public de Bernabeu la personne qui attaque Messi et Neymar. Je n’aime pas voir dans le public de Madrid les personnes qui tirent les ficelles dans ce pays. Je n’aime les valeurs que ce club transmet »

Piqué il est amoureux du Real Madrid je vois pas d'autres explication. Il gagne 2-0 avec l'Espagne après le match il parle direct du Real — EYD (@elayidista_) March 29, 2017

Une déclaration qui a plutôt fait marrer son compère de la défense centrale de la Roja, l’emblématique Merengue, Sergio Ramos. « Piqué ne va pas changer l’histoire du Real et il ne lui retirera pas ses titres. Cela fait partie du personnage, on ne va pas le changer à 30 ans (…) Je lui souhaite de rester le plus longtemps possible en sélection. Et qu’il joue en blanc, ça lui réussit et ça lui va mieux mais il ne sait pas comment l’exprimer ».

Si le pion essentiel de Zinédine Zidane a pris la chose avec humour, ce n’est pas du tout le cas des huiles madrilènes. Ayant un temps hésité à porter plainte après les déclarations douteuses de Piqué, les dirigeants du Real ont finalement placé un beau taquet bien placé derrière les oreilles : « La meilleure réponse, nous la donnerons lors du Clasico le 23 avril prochain car le Real parle toujours sur le terrain » OUH ! Ça chauffe…

