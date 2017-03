Sport

FOOTBALL Neymar a pris l'autoroute sur son couloir gauche avant d'aller tromper le gardien paraguayen...

Neymar sur sa licorne imaginaire - Miguel SCHINCARIOL / AFP

W.P.

Ça va finir par se voir. Neymar est actuellement le meilleur joueur du monde et le prouve chaque jour un peu plus. Contre le Paraguay, il a une nouvelle fois été impérial avec la tunique brésilienne. Oui, bon, ok il a raté un penalty. Mais derrière, il a pris soin de rattraper son erreur en faisant « ça ».

[VIDEO] 🇧🇷 Brésil : La chevauchée fantastique de Neymar qui égale Pelé https://t.co/ShcoeLXkj6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 29, 2017

A 70 mètres des cages, le bougre dégaine une feinte pour éliminer un joueur, un coup de rein pour aspirer le deuxième et encore une feinte pour se faire de la place avant de frapper. Le but est à la fois fou et astucieux. Du Neymar tout craché, quoi. C’est le 52e but du joueur du Barça avec la Seleção, soit autant que Pelé au même âge. La légende continue.

