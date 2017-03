Sport

FOOTBALL Le Brésil s’est fait plaisir en éliminatoires…

Neymar fête un but lors du match entre le Brésil et la Colombie aux JO le 13 août 2016. - Leo Correa/AP/SIPA

A.G.

Dé-li-cieux. Il n’y a pas d’autres mots pour qualifier les deux buts inscrits la nuit dernière par les Brésiliens Neymar et Paulinho, en éliminatoires du Mondial 2018, face à l’Uruguay. Tout n’avait pourtant pas si mal commencé pour la Celeste avec ce pénalty transformé par Edinson Cavani en début de rencontre.

Quand y en a marre, y a Neymar

Mais la joie fut de courte durée et la Seleçao a fini par se mettre en mode rouleau compresseur. A l’arrivée,le score est propre et net (4-1) et les Brésiliens peuvent déjà commencer à faire leurs valises direction la Russie. Pour le plaisir des yeux, voici rien que pour vous la vidéo de ces deux merveilles, entrecoupée d’image de tennis et de foot féminin.

Mots-clés :