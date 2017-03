Sport

FOOTBALL: La vidéo, c'est bien gentil, mais il n'y a pas eu que ça pendant France-Espagne...

Tant de joie pour rien - FRANCK FIFE / AFP

William Pereira

Il y a des soirs comme ça où rien ne nous sourit. Prenez ce France-Espagne. Dans un bon jour (et sans arbitrage vidéo) le match aurait basculé en faveur des Bleus. Ce 28 mars, le sort a décidé de sourire à la Roja. Mais comme il est trop facile de mettre la défaite française sur le dos de la video, on a décidé de se refaire le match pour voir à quel moment tout a bien pu craquer côté bleu.

1ere : L’Espagne met déjà la France sous pression. Umtiti sort un bon centre de Carvajal en corner (pas loin d’être un csc). On n’est déjà pas loin du 1-0. Sympa, ça commence comme un nouveau Barça-PSG

4e : Magnifique mouvement collectif de l’équipe de France sur le côté gauche, conclu par un joli geste d’attaquant de Mbappé. Malheureusement en face, le gardien, c’est De Gea. Mais qu’il est fort ce gamin quand même. Sergio Ramos en a pour son argent.

Alors M. Mbappe je vois sur votre CV que vous n'avez que 6mois d'expérience pro... Un peu léger... Compétences: Otamendi? On va vérifier ça pic.twitter.com/nbrR72GZOj — T. (@TPedrajas) March 28, 2017

9e : Le Stade de France est déjà mort. A l’exception du virage Nord, on s’entend parler sans aucun problème. C’est vraiment triste. Liberté pour les ultras.

14e : Non mais qu’est-ce qu’il nous invente encore dans la surface Andrés Iniesta ? Un peu plus et ça faisait but. L’Espagnol montre à Christophe Jallet qu’il ne peut y avoir qu’un et un seul chauve sur le terrain : lui.

Adrien Rabiot et Kayvin Kurzawa ont testé pour vous "passer un mois en compagnie d'Andres Iniesta". Bilan : dégoutés de la vie. #FRAESP — Betclic.fr (@Betclic) March 28, 2017

21e : Hugo « Bernard Lama » Lloris enrhume Morata d’un magnifique crochet. C’est officiel, c’est vraiment un match amical. C’est quoi la prochaine étape ? Arrêter la langue de bois en conférence de presse ? Bonne idée ça.

30e : En une demi-heure, Kylian Mbappé est devenu le joueur offensif français le plus influent de ce France-Espagne. Alors qu’il a quatre ans et demi. Mais qu’est-ce que c’est que cet extraterrestre bordel ?

45e : Rabiot sort remplacé par Bakayoko. On ne le sait pas encore, mais c’est presque le tournant du match (spoiler).

47e : La vidéo, c’est nul. Surtout quand elle est utilisée contre nous. Rendez-nous nos erreurs d’arbitrage et laissez cette pratique à l’ovalie et ses valeurs.

50e : Les Franaçais encaissent mal le vrai-faux but de Griezmann et commencent à lâcher prise. C’est du pain béni pour l’Espagne. C’est précisément à ce moment-là que les Bleus perdent la rencontre (même s’il y a encore 0-0).

60e : Toujours aucune action intéressante de la part de nos latéraux. Ils ne font que défendre, et pas forcément bien en plus. Va pour Jallet, on sait que c’est le 32e choix de Deschamps et qu’il est là à cause/grâce aux nombreux blessés. Mais pour Kurzawa, c’est un poil plus inquiétant. Le pauvre se perd au fur et à mesure que la saison avance.

65e : Sortie de Kylian, entrée de Giroud. Qu’est-ce qu’on a fait pour mériter ça, Didier ? Non, non, et non. Inutile de dire que l’attaque française a perdu tout son peps (aucun lien avec Guardiola) après la sortie de Mbappé.

-Défaite 2 but à 0 ce soir, qu'allez vous faire?

-dans lvestiaire tt spasse bien,Giroud est lmeilleur au Uno

-Et la défaite?

-Ce pa le sujet pic.twitter.com/XMRTMywDKk — Ya (@UnSaleArab) March 28, 2017

67e : Penalty pour l’Espagne. On attend désespérément que l’arbitre revienne sur ses pas. Silva marque. Toujours pas d’annulation. Bon, bah 1-0. C'est moche.

78e : Mise à jour. La video c’est nul et ça ne marche que dans un sens. Deulofeu et la Roja trinquent encore grâce à l’arbitrage différé. 2-0. On cherche activement des partisans français de la vidéo après le match de ce soir. On raconte qu’ils ont tous disparu.

85e : L’entrée de Bakayoko est bof, bof. La baraque tenait mieux avec Rabiot dans l’axe. Par contre on a bien aimé Coco Tolisso qui n’a pas flanché sous la pression.

95e : On s’en fout. De toute façon ce n’était qu’un match amical. Mais quand même… Apres la claque du PSG, perdre à domicile contre l’Espagne passe forcément très mal.

