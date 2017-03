Sport

FOOTBALL Un match France-Espagne n'a d'amical que le nom...

Les Bleus fêtent leur but face au Luxembourg. - Olivier Matthys/AP/SIPA

Aymeric Le Gall Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

France - Espagne: match à 21h00.

20h25: Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, la vidéo va être testée lors de ce match amical. Non ??? Si !!!!!! C'est l'occasion pour nous de vous demander votre avis là-dessus. Allez hop, on clique et on participe.

Pour France-Espagne, l'arbitrage vidéo sera autorisé. C'est... https://t.co/lIvrs770J3 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 28, 2017

20h23: On poursuit avec le onze de la Roja, via un tweet animé. Ils sont forts ces Espagnols !

OFICIAL | ¡Estos son los 11 elegidos para medirnos a @equipedefrance! ¡A POR TODAS! ¡#VamosEspaña! 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/06sjwV53so — Selección Española (@SeFutbol) March 28, 2017

20h20: Et voilà la compo des Bleus, avec quelques belles surprises !

On connaît le 11 de départ pour ce #FRAESP qui s'annonce bouillant!! 🔥🔥 21h00 sur TF1 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/XzmSa9XRaD — Equipe de France (@equipedefrance) March 28, 2017

20h15: Et maintenant voici une enquête palpitante (comment ça j'en fais des caisses ?) sur l'impression que font nos petits Bleus de l'autre côté des Pyrénnées. Alors, chers amis espagnols, ont fait moins les malins maintenant, hein ?!?

France-Espagne: Entre les Bleus et la Roja, le rapport de force s'est (enfin) équilibré https://t.co/Qvvt6xRtqC pic.twitter.com/gAp5nZ9fmt — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 27, 2017

20h13: Si jamais ça vous tente (et on sait que c'est le cas), voici un petit papier bien sympa sur les disparus de 2014 en galère à Crystal Palace.

Sakho, Rémy, Cabaye et Mandanda: De France-Espagne 2014 à la galère de Crystal Palace https://t.co/pqLygvcAvu pic.twitter.com/id13NoqkY7 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 28, 2017

20h: Salut les plus beaux, salut les plus belles et bienvenue à la maison pour suivre ce délicieux France-Espagne en notre compagnie ! Vous avez la patate ? On l'espère car de notre côté c'est la fooooooorme olympique.

Place au deuxième match de cette semaine internationale pour l’équipe de France. Après avoir dominé (dans la douleur) le Luxembourg lors des éliminatoires au Mondial 2018 et conforté leur première place du groupe A, les Bleus ont rendez-vous avec l’Espagne, l'un de nos meilleurs ennemis, ce soir au Stade de France. Et même si ce n’est qu’un match amical, les Français auraient quand même la bonne idée de montrer à nos voisins ibériques qui sont les patrons. Ce sera aussi l’occasion rêvée pour DD de voir à l’œuvre un certain nombre de petits nouveaux (Thauvin, Mbappé, Tolisso) sous le maillot bleu. Alors, qui a dit que c’était un match sans enjeu ?

>> On se donne rendez-vous sur les coups de 20h pour voir nos chers bleus marquer leur territoire face à la Roja ! Vous serez là, hein ?

