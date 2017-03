Sport

FOOTBALL Un stade et une statue, c’était le minimum pour rendre hommage à ce Dieu du foot…

Johan Cruyff est décédé - 20 minutes - Slideshow

Aymeric Le Gall Twitter

Un an. Un an déjà. Vendredi, nous célébrions l’anniversaire de la mort d’une légende du foot en la personne de Johan Cruyff. Maître incontestable et incontesté de sa génération, le Hollandais volant marquera à jamais l’histoire de ce sport et, de fait, du FC Barcelone qu’il a modelé à son image, d’abord en tant que joueur (1973-1978) puis en tant qu’entraîneur (1988-1996).

C’est d’ailleurs lui qui a offert la première Ligue des champions de l’histoire du club blaugrana, c’était en 1992.

Il y a un an jour pour jour, le FC Barcelone perdait une partie de son âme.



Nous avons appris à rêver grâce à toi. Merci, Johan Cruyff. pic.twitter.com/kletu2i12u — FC Barcelona France (@FranceFCB) March 24, 2017

Pour rendre hommage au premier triple Ballon d’Or de l'histoire (1971, 1972, 1973), le FC Barcelone, par la voix de son président Josep Maria Bartomeu, a confirmé ce samedi que le nouveau stade destiné à l’équipe B sera rebaptisé du nom du Néerlandais.

>> A lire aussi : Il y a un an, Johan Cruyff nous quittait... et il nous manque toujours autant

Mais comme ça ne suffisait pas à remercier, à titre posthume, ce monstre sacré du foot mondial, les dirigeants barcelonais ont également annoncé l’édification d’une statue au futur nouveau Camp Nou, dont les travaux de rénovation devraient débuter en 2018.

🔵🔴 Le futur Miniestadi du FC Barcelone portera le nom de Johan Cruyff. Découvrez les hommages au 'Hollandais Volant' https://t.co/ItOmHY8t0Q pic.twitter.com/Js7Q9zSdaI — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 25, 2017

Après cette annonce officielle, Jordi, le fils du génie, a déclaré que sa famille était « très heureuse » de l’initiative du Barça. Jordi Cruyff a également annoncé que sa famille ferait cadeau d’un maillot du FC Barcelone porté par son père et son trophée du Ballon d’Or 1973-1974, lors d’une prochaine exposition au Musée de Barcelone.

« Ainsi, mon père restera présent dans ce club qu’il aimait tant »

Et dans nos mémoires, à tout jamais.

Mots-clés :