FOOTBALL La formation française se porte bien, merci pour elle...

Thauvin, Mbappé et Dembélé à Clairefontaine - FRANCK FIFE

Aymeric Le Gall

La jeunesse dorée au pouvoir. Alors qu’on a souvent tendance en France, en tout cas en termes purement sportifs, à se voir inférieur à nos voisins européens (coucou la Ligain !) et à reluquer le verre à moitié vide, le temps est peut-être venu de bomber un peu le torse.

Avec une pelleté de jeunes joueurs prometteurs à qui l’Europe entière fait les yeux doux, et qui frappent de plus en plus fort et de plus en plus vite à la porte des Bleus, notre pays prouve qu’il possède aujourd’hui le meilleur vivier de pépites de tout le continent. C’est du moins le sentiment qui domine à l’heure actuelle.

Samba do França

Dénicheur de talent sur le sol français pour Manchester City, Romain Poirot n’hésite pas à dire dans L’Equipe du jour que « la France est perçue comme le nouveau Brésil » par les scouts d’Outre-Manche. Il y a pire comme comparaison.

Et encore, même si « la différence se fait sur notre capacité à détecter et former », poursuit le recruteur, « en termes de détection, on est un peu en retrait parfois. […] Les clubs doivent être plus ambitieux et accorder plus de budget au service de recrutement. D’autres pays d’Europe qui ont moins d'argent comme le Portugal le font. » Mention Bien mais peut mieux faire, donc.

La jeunesse de l'Equipe de France 🇫🇷 pic.twitter.com/O307a7SI2o — Journal Foot 91 (@JournalFoot91) March 21, 2017

Mais qu’est-ce qui explique la grande forme de la formation sauce bleu-blanc-rouge ? « La vraie différence française, répond-il, c’est que certains entraîneurs ont le courage de donner leurs chances aux jeunes, très vite. Et cette expérience est capitale dans l’évolution et la structuration d’un joueur. »

Sans oublier que les Martial, Dembélé, Mbappé et compagnie ont été repérés très tôt et qu’ils « ont intégré les équipes de France jeunes très rapidement. Ce suivi de la Fédération est très important. » Le Frenchy conclut son analyse en affirmant que « le caractère multiculturel de notre société est une richesse incroyable. Il faut en avoir conscience. »

