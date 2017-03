Sport

FOOTBALL Fidèle à lui même, le Bulgare n'avait pas la langue dans sa poche...

Cristiano Ronaldo et Messi - JOSEP LAGO / AFP

W.P.

Oui, on le sait : toutes ces comparaisons entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo deviennent lassantes à force. Ça fait dix ans que ça dure et le débat a de beaux jours devant lui. Surtout quand des personnalités comme le légendaire Hristo Stoichkov mettent de l’huile sur le feu.

Interrogé sur le sujet par les journalistes d’SFR Sport, le Ballon d'Or 1994 a, sans surprise, dit toute son admiration pour le joueur argentin tout en taclant CR7. « L’un c’est un dieu. L’autre, il peut arriver un jour à faire quelque chose », a balancé un Stoichkov un brin provocateur.

"Messi est un Dieu, alors que Cristiano Ronaldo..." 🔥🔥 Entretien explosif avec LA légende Hristo Stoichkov à 12h dans #Transversales ! ⚽️🇧🇬 pic.twitter.com/tWrZmhwE6K — SFR Sport (@SFR_Sport) March 4, 2017

« Très souvent on compare Cristiano et Messi. Mais Messi on le compare avec Maradona, Cruyff et Pelé. Des symboles du football mondial. Alors que Cristiano on le compare uniquement à Messi ? »

Le Portugais appréciera sans doute.

