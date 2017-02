Sport

FOOTBALL Grâce à (évidemment) un but de Messi...

Lionel Messi face à l'Atletico Madrid - SIPA

Pour un club qui va mal, ça va pas si mal pour le Barça. A dix jours du match retour face au PSG, les Catalans ont remporté un match toujours très compliqué face à l'Atletico Madrid (2-1). A Vicente Calderon, en plus. Sans avoir été forcément brillants, les hommes de Luis Enrique ont assuré l'essentiel grâce à un but de Messi à cinq minutes de la fin. Un résultat que permet au Barça de prendre provisoirement la tête de la Liga et de mettre la pression sur le Real, qui se déplace ce soir à Villarreal.

[RESUME] Barcelone a pris provisoirement la tête du championnat après son succès obtenu en fin contre l'Atléticohttps://t.co/MtxsPOuTT7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 26, 2017

