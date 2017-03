Sport

BLESSURE L'attaquant de l'Atletico Madrid Fernando Torres, violemment retombé sur la tête lors d'un duel, a été évacué sur civière ce jeudi lors du match opposant l'Alético Madrid à la Corogne...

Fernando Torres souffre d'un traumatisme cranio-encéphalique. - MIGUEL RIOPA / AFP

20 Minutes avec AFP

Coup dur pour Fernando Torres. L'attaquant de l'Atletico Madrid a été évacué sur civière, ce jeudi, lors du match opposant son équipe à La Corogne (1-1) en Liga. Le joueur espagnol a été hospitalisé en raison d'un traumatisme crânien, a annoncé le club madrilène.

[VIDEO] Atlético Madrid : La chute terrible de Fernando Torres 😱https://t.co/MZkK0mSRDS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 2, 2017

« Torres souffre d'un traumatisme cranio-encéphalique. Il a été transféré à l'hôpital pour subir des examens et passera la nuit en observation», a fait savoir l'Atletico sur son compte Twitter. « Merci pour les messages de soutien à Torres. Il est stabilisé et conscient. Il passera la nuit en observation et subira de nouveaux examens demain (vendredi) », a ajouté le club quelques minutes plus tard.

Merci pour tous vos messages de soutien à @Torres. Il est conscient, son état est stable. Il restera à l'hôpital cette nuit en observation — Atlético de Madrid (@AtletiFR) March 2, 2017

« Nous avons tous eu peur »

Entré en jeu à la 65e minute au stade Riazor, l'avant-centre international espagnol (32 ans) est retombé la tête la première après un duel aérien où son crâne a heurté celui du défenseur Alex Bergantinos.Sous les regards alarmés de ses partenaires, Torres a été pris en charge par le personnel médical, avant d'être évacué sur civière sous les applaudissements du public galicien.

« Nous avons tous eu peur. Les nouvelles que nous avons reçues jusqu'à présent sont bonnes et le plus important est que Fernando aille bien », a commenté son coéquipier Filipe Luis au micro de beIN Sports Espagne. « Il est stabilisé, il va bien », a-t-il ajouté.

