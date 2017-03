Sport

FOOTBALL Le club de National rencontrera le PSG lors des quarts de finale...

La joie des supporters après l'annonce du tirage - Twitter France Bleu Cotentin

B.D.

Un peu maso Avranches ? Alors que pas mal d’équipes auraient pleuré après ce tirage qui sent la fessée à plein nez, du côté du club de National on est super content. En attestent les images de France Bleu Cotentin qui montrent l’entraîneur Damien Ott au milieu des supporters bondir de joie à l’annonce quand ils apprennent qu’ils recevront le PSG en quart de finale de la Coupe de France au Stade René Fenouillère.

AVRANCHES / PARIS (@PSG_inside) EN 1/4!!!!! Emotion du président d'Avranches et de son entraîneur au moment du tirage ! #CDF #FBsport pic.twitter.com/5u74XLtEjX — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 1, 2017

Et il n’y a pas que les fans qui sont satisfaits de ce tirage. Le gardien Anthony Beuve ne cache pas sa joie de rencontrer Paris, rapporte L’Equipe. « Là, voilà, c’est notre finale à nous, s’est réjoui le joueur après leur victoire contre Strasbourg. Même si c’est du foot, on se doute quand même que Paris passera facilement, mais on essaiera de les faire douter et c’est le point d’orgue de notre parcours, on ne pouvait pas rêver mieux. »

Interrogé par France Bleu Cotentin, le président du club Gilbert Guérin rêve quant à lui de jouer ce quart au Stade de France. « On ferait quelque chose de caritatif, a-t-il expliqué. C’est le 100e anniversaire de la coupe de France ! On peut inviter 40.000 enfants défavorisés, des gens qui ne verront jamais le Stade de France, qui ne verront jamais le Paris Saint Germain parce que c’est trop cher » Ah la magie de la Coupe de France…

