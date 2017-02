B.D.

Il s’appelle Mack Beggs, a 17 ans et est train de vivre sa transition d'homme à femme. Son nom a été cité dans de nombreux médias américains ces derniers jours car il a remporté le 25 février dernier le championnat régional de lutte féminin de la University Interscholastic League au Texas. Une victoire qui fait polémique en raison de la testostérone qu'il prend pour compléter son changement de sexe et qui serait, selon ses détracteurs, un avantage. La victoire de ce dernier a d'ailleurs été accueillie par des huées du public.

Both cheers and boos from the crowd as Mack Beggs takes GOLD at state wrestling championship. pic.twitter.com/HZ6prZuFzk