Et si le meilleur Jo-Wilfried Tsonga était de retour en 2017 ? Auteur d’un début de saison intéressant avec un quart de finale à l’Open d’Australie et surtout une victoire finale à Rotterdam dimanche, le Manceau s’installe aux portes du Top 10 mondial, au 11e rang. Il talonne le Belge David Goffin, finaliste aux Pays-Bas, et dont l’avance ne va pas plus loin que 15 petits points, soit rien du tout.

Les progressions de Goffin et Tsonga font en revanche reculer Gaël Monfils qui n’a plus joué depuis l’Open d’Australie (-2, 12e), Grigor Dimitrov battu par Goffin en quarts à Rotterdam (-1, 13e) et Tomas Berdych, sorti en demies par Tsonga (-1, 14e).

Lucas Pouille est 17e, tandis que Gasquet reste dans le Top 20, accroché à la 19e place.

