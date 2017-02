Sport

FOOTBALL Il est devenu mercredi soir le meilleur buteur français de l'histoire en Ligue des champions...

Karim Benzema - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

W.P., avec AFP

On n'en voudra pas à Karim de se jeter des fleurs. D'une car ce n'est pas dans ses habitudes et de deux parce qu'il l'a quand même un peu mérité. Pour ceux qui l'auraient loupé, l'attaquant du Real est devenu mercredi soir le meilleur buteur français de l'histoire en Ligue des champions, juste devant Thierry Henry (51 buts contre 50).

« Je suis très content, et très fier du travail que j'ai réalisé aujourd'hui, parce que c'est beaucoup de sacrifice », a déclaré la Benz', qui est par ailleurs revenu sur les critiques dont il a fait l'objet ces dernières semaines en Espagne.

« Pas anodin » pour Zidane

« C'est comme ça depuis que je suis petit. Je vis avec les critiques et je travaille. On peut marquer beaucoup, ou pas, mais moi, je regarde comment aider mon équipe. Je ne suis pas un attaquant qui veut à tout prix marquer. J'aime jouer pour l'équipe, rien de plus. Ce soir, j'ai pris du plaisir, j'ai marqué, j'ai été mobile, j'ai eu des occasions et j'en suis fier », a-t-il poursuivi.

Son entraîneur, Zinédine Zidane, et ancien coéquipier de l'ancien détenteur du record, a tenu à féliciter brièvement son attaquant pour le fait accompli. « Ce n'est pas anodin. » Ni plus, ni moins.

