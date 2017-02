Sport

FORFAIT L’attaquant de Marseille s’est blessé lors du match perdu dimanche à Nantes (3-2)...

Bafé Gomis - FRANCK FIFE / AFP

20 Minutes avec AFP

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia n’avait pas besoin de cela. Son attaquant phare Bafétimbi Gomis, blessé lors du match perdu dimanche à Nantes (3-2), souffre d’une entorse au genou droit avec un ligament touché. Résultat : le joueur sera indisponible pour une durée de quatre à six semaines, a indiqué ce lundi soir RMC Sport.

Constatée lors des examens médicaux lundi, cette blessure entraînera notamment l’absence de Gomis lors du match face au PSG le 26 février au stade Vélodrome. Le capitaine olympien a été remplacé à la 65e minute à Nantes, touché dans un contact avec le défenseur canari Diego Carlos.

Avant son retour prématuré au vestiaire, il avait inscrit ses 15e et 16e buts de la saison (49e et 61e minutes), égalant ainsi son record de buts personnel sur une saison en championnat (atteint en 2008 avec Saint-Etienne et 2013 avec Lyon).

