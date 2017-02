Nantes

FOOTBALL Pour la première fois de la saison en Ligue 1, les Nantais ont inscrit plus d'un but chez eux...

Nantes a battu Marseille (3-2) lors de la 25e journée de Ligue 1, le 12 février 2017. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

David Phelippeau

Cela fait encore désordre pour l’OM. Battus (1-0) il y a quinze jours à Metz, les Marseillais ont une nouvelle fois manqué leur prestation face une formation de la deuxième partie de tableau. A la Beaujoire, hier soir, contre un FC Nantes (12e) qui pourtant s’essoufflait depuis quatre matchs (trois défaites et un nul), l’OM (6e) a été incapable d’élever son niveau de jeu et a fini par s’incliner (3-2) malgré une petite réaction en deuxième période.

En première période, l’OM s’est fait marcher dessus. Un cauchemar. D’entrée et jusqu’à la 45e minute, les Marseillais, de manière parfois indécente, se sont fait manger dans tous les duels. Les deux buts nantais en sont l’illustration la plus parlante. Sur le premier du défenseur Diego Carlos (12e), les Canaris ont tout le loisir de tirer deux fois (Gillet et Thomasson) vers la cage marseillaise en pleine surface de réparation… avant que le Brésilien ne fusille Pelé à bout portant. Le deuxième but est encore plus affligeant pour l’arrière-garde de l’OM. Stepinski (20e) enchaîne contrôle poitrine et du pied avant d’adresser une demi-volée dans le but marseillais… avec autour de lui trois défenseurs totalement attentistes.

De manière générale, l’OM a été gêné par le pressing nantais, moins intense forcément en seconde période. Irrité par le déchet et le manque d’impact de sa formation, le coach Rudi Garcia a même effectué un double changement à la 30e en sortant Cabella et Lopez pour Thauvin et Anguissa.

Gomis sonne la révolte marseillaise et soigne ses stats. On va croiser les doigts pour Marseille pour que sa blessure au ménisque ne soit pas grave… Gomis, sorti à la 66e et remplacé par Sarr, a remis les Marseillais dans le sens de la marche grâce à ses deux buts. Ses 15es et 16es réalisations en 24 matchs de Ligue 1. Deux buts empreints de sang-froid, un du pied et un autre de la tête.

Alleluia, Nantes a marqué 3 buts dans un même match en Ligue 1. René Girard (entraîneur nantais viré en décembre) a dû s’étrangler s’il a regardé le match… Surtout la première période. Les Canaris de Sergio Conceição ont ajouté à leur palette (pressing de tous les instants) un ingrédient qu’on ne leur connaissait guère : l’efficacité devant la cage. C’est simple, avant ce match, Nantes n’avait jamais inscrit plus d’un seul but à la Beaujoire par match en L1. Quelle soirée.

