Sport

FOOTBALL L'entraîneur catalan a passé une partie de sa conférence de presse à souligner les qualités de son homologue parisien...

Luis Enrique lors du match entre l'Atlético Madrid et le Barça le 1er février 2017. - Daniel Ochoa de Olza/AP/SIPA

Au Parc des Princes, R.B.

Les admirateurs d’Unai Emery ont enregistré un renfort de poids lundi soir. De passage à la traditionnelle conférence de presse de veille de match, le coach du Barça Luis Enrique a usé une bonne partie de son temps de parole à disserter sur les qualités de son compatriote, dont le PSG défie son équipe mardi soir en huitième de Ligue des champions.

« C’est l’un des meilleurs coachs du foot espagnol. C’est un entraîneur qui étudie son rival, il sait comment le combattre. Le PSG est plus appliqué, plus structuré que les saisons précédentes, estime celui qui a dominé le Paris de Laurent Blanc en quart de finale en avril 2015. Unai va essayer de nous compliquer la vie et de nous mettre la pression. »

>> A lire aussi : PSG-Barça: Non, Edinson Cavani refuse d'endosser le rôle de «sauveur» (mais pourtant...)

OK, mais comment ? Par un changement tactique ? Non, par son expérience des matchs contre les Catalans. « Il nous connaît très bien, il sait ce qu’on peut lui proposer », souligne Luis Enrique. Certes, mais en vingt-trois rencontres contre les Barcelonais, Unai Emery n’a gagné… qu’une seule fois. Et l’absence de Thiago Silva ne va pas aider à améliorer la stat.

Mots-clés :