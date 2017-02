Sport

FOOTBALL L'OL se déplace sur la pelouse de l'EA Guingamp...

Fekir et les Lyonnais s'étaient inclinés à l'aller - JEFF PACHOUD / AFP

William Pereira

EA GUINGAMP - OL

Ligue 1 - 25e journée

0-0

1e: C'EST PARTI POUR CET EAG-OL!

16h59: Bernard Hinaut donne le coup d'envoi de ce match classé Hors-Catégorie.

16h55: Mais oui les supporters de Guingamp qui chambrent Rennes à la moindre occasion.

16h48: On enchaîne avec la compo de l'EAG!

La composition Guingampaise pour #EAGOL : pic.twitter.com/svX4iiBrEe — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) February 11, 2017

16h45: Allez, on lance ce live les loustics! Coup d'envoi dans un quart d'heure. On commence avec la compo de l'OL. On va jouer en 4-2-3-1 du côté des Gones.

Vu d'ici, la pelouse n'a pas l'air horrible. Elle a même l'air très belle. On verra ce que ça donnera en direct...

Petite info qui a son importance, Bruno Genesio ne sera pas sur le banc lyonnais cet après-midi.

Bruno Genesio étant souffrant c'est Gérald Baticle qui sera sur le banc de touche. #EAGOL — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2017

Bonjour les footeux! Comment ça va? Prêts pour vivre un grand moment de Ligue 1? On rigole, on rigole, mais c'est la troisième fois de la saison que les deux équipes croisent le fer. Et pour le moment, sur 90 minutes, le bilan est favorable à l'EAG (un succès et un nul). On se rappelle notamment de la victoire guingampaise sur la pelouse du Parc OL au mois d'octobre (3-1). Nul doute que Lyon aura à coeur de laver l'affront, d'autant que les hommes de Kombouaré ne sont pas forcément sur une dynamique positive.

>> Rendez-vous à 16h45 pour le début de ce live

