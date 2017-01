Sport

FOOT Les congés d'été, la cérémonie d'ouverture, le renflouement des caisses de Ligue 1, ou encore Hervé Renard...

Des supporteurs du Togo et de la Côte d'Ivoire soutiennent leur équipe, lors de la CAN 2017 à Oyem, au Gabon, le 16 janvier 2017. - ISSOUF SANOGO / AFP

B.D., M.D. pour la vidéo

La 31e Coupe d’Afrique des nations (CAN) s’est ouverte samedi dernier au Gabon. Alors que la Côte d'Ivoire, tenante du titre, entre en scène ce lundi, et que le finaliste 2015, le Ghana, entrera dans la compétition mardi, tout comme l'Egypte, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition mais absente lors des trois dernières éditions, 20 Minutes vous explique dans la vidéo ci-dessous (et avec un peu de mauvaise foi), pourquoi le tournoi majeur de l’Afrique du football surpasse l’Euro.

Mots-clés :