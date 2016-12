Sport

VOILE Le Brestois, 34 ans, participait à son premier Vendée Globe…

Paul Meilhat était troisième du Vendée Globe au moment où il a constaté l'avarie - LOIC VENANCE / AFP

20 Minutes avec AFP

Paul Meilhat (SMA) jette l’éponge. Le skipper français a signifié samedi son abandon du Vendée Globe, quatre jours après avoir subi une grave avarie qui l’avait contraint à rebrousser chemin alors qu’il était 3e de la course, ont annoncé les organisateurs.

Il s’agit du 10e skipper à abandonner, sur les 29 participants au départ. Il a fait route vers la Polynésie, où il devrait arriver le 28 ou 29 décembre.

Une grave avarie de quille

En plein océan Pacifique, Paul Meilhat a constaté le 20 décembre une fissure de 40 centimètres sur son vérin de quille, une pièce électronique très lourde qui permet la gestion de la bascule de la quille.

A cause de ce problème qui faisait basculer son bateau du côté opposé au vent, il avait fait route vers la terre la plus proche, l’Est de la Nouvelle-Zélande, avec l’espoir de pouvoir revenir en course.

«Sportivement, j’étais à fond et le changement de rythme va être brutal. C’est très dur à encaisser, je vais mettre quelques jours à pouvoir m’exprimer sur ça», avait déclaré jeudi Meilhat.

Mots-clés :