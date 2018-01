Apple: Clap de fin dès l'été 2018 pour l'iPhone X?

De jeunes chinois testent l'iPhone X dans un Apple store de Beijing en Chine, le 6 novembre 2017. — Ng Han Guan/AP/SIPA

En cause selon un expert chinois : le désintérêt des consommateurs… chinois ! Finalement, l’iPhone X, smartphone vedette d’ Apple, lancé il y a moins de six mois, pourrait faire un bide et disparaître plus tôt que prévu du marché. C’est en tout cas ce qu’a affirmé ce week-end dans une note, Ming-chi Kuo, analyste chez KGI Research, et considéré comme un des spécialistes des appareils de la firme à la pomme.

La raison d’une telle décision d’Apple ? Elle est bien évidemment financière : les chiffres de vente seraient décevants par rapport aux attentes autour de cet appareil, l’iPhone anniversaire dix ans après le premier né, qui « devait ouvrir la voie aux smartphones pour la prochaine décennie », avait annoncé Tim Cook, le PDG d’Apple lors de la dernière Keynote.

Les Chinois préfèrent l’iPhone 8 Plus

Pour Ming-chi Kuo, si les performances de l’iPhone X ne sont pas vraiment en cause, les consommateurs chinois délaissent le smartphone vedette d’Apple au profit de l’iPhone 8 Plus, car ce dernier possède un écran XXL et surtout une plus grande surface tactile utile, couplé à un design bien connu puisqu’il reprend celui des modèles précédents.

Si le pressentiment de Ming-chi Kuo se confirme, l’iPhone X sera le second smartphone de la gamme, après l’iPhone 5C en 2014, à subir un tel sort, soit être retiré de la vente dès sa première année de commercialisation, au lieu de bénéficier d’une deuxième vie comme modèle moins cher.