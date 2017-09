VIDEO. Apple décroche l’iPhone X (au prix fort), dix ans après le premier iPhone

L'iPhone X dispose d'un écran sans bord de 5,8 pouces. — DR

Ne dites pas « iks », mais bien « dix ». Dix ans après le lancement de l’iPhone par Steve Jobs, c’est au Steve Jobs Theater (la salle-hommage du nouveau siège californien d’Apple à son créateur disparu en 2011), que l’iPhone X vient d’être dévoilé. DiX, dingue, donc ? Le PDG d’Apple, Tim Cook a dissipé les rumeurs qui, depuis quelques jours, se faisaient de plus en plus insistantes sur la Toile. Spoilées de toutes parts, avec des fuites semblant même parvenir d’Apple ce week-end au sujet de la version finale du système d’exploitation iOS 11, les annonces du boss se sont avérées toutes conformes aux attentes.

Mais d’abord les iPhone 8 et 8 Plus !

Bienvenue tout d’abord aux iPhones 8 (4,7’’) et 8 Plus (5,5’’). Fini le plastique plus si fantastique : leur dos est en verre. La nouvelle génération d’iPhone est (enfin !) rechargeable par induction et adopte Qi, le standard en la matière. Il était temps ! Une centaine de terminaux dans le monde l’est déjà.

>> A lire aussi : Keynote Apple: L'iPhone X lancé le 3 novembre à 1.159 euros, l'iPhone 8 le 22 septembre à 809 euros

Elle se veut aussi plus puissante avec le nouveau processeur A11 Bionic. La photo profite de son côté d’un double capteur arrière de 12 mégapixels (f/1.8 et f/2.8) sur l’iPhone 8 Plus (un seul capteur de 12 mégapixels sur l’iPhone 8) et d’un nouveau mode baptisé Portrait Lightning. Celui-ci optimise la lumière sur le visage en prenant en compte la profondeur de champ. La caméra frontale est, elle de 7 mégapixels. Les iPhone 8 augmentent leurs possibilités vidéo avec de la 4K à 60 i/s et de la Full HD à 240 i/s, contre 120 i/s précédemment. Et les joueurs sont chouchoutés grâce à la réalité augmentée : ils pourront introduire via l’écran des nouveaux iPhone certains jeux vidéo dans l’univers réel.

Les iPhone 8 et 8 Plus disponibles dès le 22 septembre. - DR

L’iPhone 8 sera disponible à 809 euros (64 Gb) et 979 euros (256 Gb). L’iPhone 8 Plus sera, lui disponible à 919 euros (64 Go) et 1.089 euros (256 Go). Les précommandes seront lancées le 15 septembre, avec une disponibilité le 22 septembre.

L’iPhone X comme nec plus ultra

Mais le clou du spectacle est bien l’iPhone X. Cette édition anniversaire célèbre l’arrivée d’un écran OLED « bord à bord » sur l’iPhone.

Mesurant 5,8’’/14,73 cm (2436 x 1115 pixels) et dit « Super Retina Display ». Fini le bouton d’accueil, l’écran de l’iPhone X s’allume dès qu’on le touche.

>> A lire aussi : Steve Jobs, le visionnaire qui voulait changer le monde (et qui a réussi)

Pour la sécurité, Apple inaugure Face ID, son système de reconnaissance faciale pour déverrouiller le smartphone. De jour comme de nuit, un procédé projette sur le visage 30.000 points microscopiques qui permettent de reconstituer en 3D le visage du propriétaire de l’iPhone X (même s’il porte un chapeau ou des lunettes !). Impossible de gruger Face ID avec une photo, selon Apple. Face ID permet en outre de régler ses courses grâce au système de paiement Apple Pay.

Les Animoji, attraction de l'iPhone X. - DR

Et grâce à Face ID, Apple lance ses Animoji, des emoji aux traits animaliers qui s’animent grâce à nos mimiques. On n’a pas fini de s’amuser… Mais au prix (très) fort : l’iPhone X sera lancé en précommande le 27 octobre à 1.159 euros (64 Go) et 1329 euros (256 Go). Il devrait être disponible le 3 novembre.