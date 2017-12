Mathieu Kassovitz fait une grosse bai… «bise» à Eric Ciotti qui s’en prend à lui sur Twitter

Un bisou (illustration) — Flickr / Walt Stoneburner

Episode 42 : Kassovitz « bise » Eric Ciotti sur Twitter. Après la police, les syndicats, les associations et les internautes, c’est au tour du député des Alpes-Maritimes de s’en prendre à Mathieu Kassovitz pour ses propos injurieux envers les forces de l’ordre.

Le 29 décembre Eric Ciotti a écrit une lettre au ministre de l’Intérieur afin qu’il engage « des poursuites pénales » à l’encontre de l’acteur. Il a ensuite publié le document sur Twitter : « Les insultes insupportables de Mathieu Kassovitz contre nos policiers ne doivent pas rester impunies. J’ai écrit aujourd’hui à Gérard Collomb afin qu’il dépose plainte. C’est au ministre de défendre ses hommes ! Il ne peut plus continuer à se réfugier dans le silence ».

Les insultes insupportables de Mathieu #Kassovitz contre nos policiers ne doivent pas rester impunies. J’ai écrit aujourd’hui à @gerardcollomb afin qu’il dépose plainte. C’est au ministre de défendre ses hommes ! Il ne peut plus continuer à se réfugier dans le silence pic.twitter.com/4YFUyOPyEJ — Eric Ciotti (@ECiotti) December 29, 2017

Mathieu Kassovitz, qui a déjà présenté il y a peu ses excuses sur Twitter, n’a pas vraiment apprécié la démarche du député. Il le lui a fait savoir via un tweet ou il dit le « biser ». « Je te bise Eric. Je te bise et te rebise. Je te prends je te retourne et je te bise. » Si le véritable sens du message ( hommage au Père Noël est une ordure) laisse peu de place au doute, l’acteur n’a pas dit d’insulte et reste cette fois inattaquable. Habile.