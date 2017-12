Mathieu Kassovitz traite des policiers de «bâtards», un syndicat veut porter plainte

Mathieu Kassovitz le 22 mai à Cannes — Alastair Grant/AP/SIPA

Entre la police et Kassovitz rien ne va plus. Pour comprendre la polémique, il faut revenir au 23 décembre dernier. Sur son compte Twitter, la Police nationale de Loire-Atlantique poste le résultat d’une de ses opérations. Celle-ci indique fièrement avoir mobilisé 24 policiers et deux chiens des stups afin de fouiller le CHU de Nantes à la recherche de drogue. Les agents expliquent ainsi avoir investi trois bâtiments et contrôlé dix personnes pour finalement trouver 7 grammes de résine de cannabis.

[#Opération]de sécurisation & de recherche de stupéfiants à l’hôpital St Jacques à #REZE - 24 policiers mobilisés ➡️10 personnes+3 bâtiments contrôlés avec l'appui de 2 chiens stup 🐶 - 7gr de résine découverts dans la chambre d'1 patient 👉 belle collaboration avec @CHUnantes pic.twitter.com/xnpfoAITsP — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) December 23, 2017

La maigre découverte et l’ampleur des moyens déployés leur ont valu sur le coup de se faire clasher par les internautes. Parmi eux l’acteur Mathieu Kassovitz qui a publié sur son compte Twitter un message plutôt haineux : « Bande de bâtards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bons à rien ».

Bande de batards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bon à rien @PoliceNationale https://t.co/EZSWQXSAgg — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) December 23, 2017

Un tweet qui ne passe pas, puisque le syndicat Unité SGP Police-FO a demandé dans un courrier que s’est procuré LCI, à ce que Gérard Collomb porte plainte contre l’acteur. Le deuxième syndicat de la Police nationale dénonce des « propos intolérables ». Le secrétaire général de l'organisation, Yves Lefebvre, a également réitéré la demande de plainte au ministre de l’Intérieur via son propre compte Twitter.

[Info @LCI] Tweet de M. Kassovitz contre la police : le syndicat Unité SGP Police-FO écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de porter plainte contre l'acteur pic.twitter.com/DjBrvR2nMx — William Molinié (@WilliamMolinie) December 27, 2017