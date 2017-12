La police dépose plainte contre lui, Mathieu Kassovitz réplique une fois de plus sur Twitter

CLASH L’acteur a de nouveau provoqué les forces de l’ordre via trois tweets, après que des policiers nantais ont déposé plainte contre lui…

Mathieu Kassovitz lors du festival de Cannes 2008 — REUTERS/ JP PELISSIER

Police VS Kassovitz : round 3. Le 23 décembre dernier la Police nationale Loire-Atlantique s’était targuée sur Twitter d’avoir mobilisé 24 policiers et deux chiens des stups afin de fouiller le CHU de Nantes à la recherche de drogue. Ces derniers y avaient finalement découvert un maigre butin : 7 grammes de shit. De nombreux internautes s’étaient alors indignés et moqués d’une telle opération, parmi lesquels Mathieu Kassovitz. Ce dernier n’y était pas allé avec le dos de la cuillère puisqu’il avait traité les policiers nantais de « bâtards ».

Devant de tels propos la police a immédiatement répliqué. Le syndicat Unité SGP Police-FO a demandé à Gérard Collomb de porter plainte contre l’acteur. Ce jeudi, le directeur général de la police nationale a annoncé que des policiers nantais avaient déposé plainte pour outrage contre l’acteur. L'association Femmes des forces de l’ordre en colère (FFOC) a de son côté lancé une pétition contre Mathieu Kassovitz.

Les policiers de #Nantes ont déposé plainte pour outrage contre M. Kassovitz, je les soutiens pleinement dans cette démarche.



Chaque jour, les policiers accomplissent une mission essentielle de service public. Le commentaire est libre, bien sûr, mais l'insulte inutile. — Eric Morvan - DGPN (@DGPNEricMorvan) December 28, 2017

Loin de calmer l’acteur, la réponse de la police n’a fait que l'échauffer un peu plus. Mathieu Kassovitz a en effet publié une série de réponses provocatrices et ironiques sur Twitter.

Je réfléchis à porter plainte pour gâchage de nos impôts à faire chier les consommateurs et se faire passer pour des héros. https://t.co/uHeVguODIY — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) December 28, 2017

C’est pas pour injures qu’ils devraient déposer plainte mais pour avoir blessé leur orgueil. Désolé les gars. Vous êtes au top. 25 héros pour 35€ de drogue dangereuse hors de la rue. #biselapolice https://t.co/uHeVguODIY — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) December 28, 2017

Le compte de la police nationale lui a alors répondu en lui rappelant que les forces de l’ordre étaient également là pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. Une attention qui ne semble pas vraiment toucher Mathieu Kassovitz…

Merci les gars. Ma famille et moi même allons très bien et la seule raison d’avoir affaire à vous c’est si vous m’arrêtez à 24 avec 7g de hashish dans la poche. #bonnefetes https://t.co/ADGjOcwQEi — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) December 28, 2017

La réaction assez virulente de l’acteur à quant à elle plutôt divisé les internautes.

C'est sûr que dans ta banlieue chic tu ne risques pas grand chose. Reste dans ta tour d'Ivoire mais ne parle pas du monde réel. — Fabien Lombard (@LombardFabien) December 28, 2017