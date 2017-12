Commentaires racistes ou sexistes, appel à la haine: Facebook s’excuse pour sa modération défaillante et promet des changement en 2018

Trop peu de moyens dans sa modération ? En cette fin d’année, l’organisme américain ProPublica a confronté Facebook à ses problèmes de modération en lui soumettant 49 publications à caractère haineux. Parmi elles, des posts racistes, sexistes, islamophobes, etc. Le réseau social a effectivement reconnu qu’il avait commis 22 erreurs.

