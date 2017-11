Dévoilée en juin, l'enceinte HomePod d'Apple ne sortira que début 2018

SON Apple a «besoin d'un peu plus de temps» pour finaliser sa copie...

HomePod sortira d'abord dans trois pays: Etats-Unis, Royaume-Uni et Australie, à 350 dollars. — APPLE

Apple va rater Noël. Vendredi, l’entreprise a annoncé que son enceinte connectée HomePod, dévoilée en juin dernier, ne sortirait que « début 2018 » aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, à 350 dollars. Pour l’instant, il n’y a toujours pas de date pour une commercialisation en France.

« Nous avons hâte que les gens puissent faire l’expérience de l’enceinte HomePod mais nous avons besoin d’un peu plus de temps pour qu’elle soit prête pour nos clients », a précisé Apple à plusieurs médias américains. L’entreprise semble avoir du mal à tenir son calendrier : la sortie de ses écouteurs AirPods avait déjà été retardée.

Apple n’a pas précisé les raisons de ce retard. On espère qu'il s'agit notamment de rendre Siri plus utile. Depuis son annonce, de nombreuses entreprises, dont Sonos et Google, ont dévoilé des enceintes connectées mettant l’accent sur la qualité du son. La bataille devrait faire rage en 2018.