MoiÀ13ans: Des internautes interpellent le gouvernement sur l’âge du consentement sexuel

Nicole Belloubet s’attendait-elle à ce type de réaction en annonçant au micro de RTL lundi que 13 ans « pourrait être retenu » comme âge minimum de consentement à un acte sexuel ? La ministre de la Justice a mis en colère l’animateur Nagui, qui s’est fendu d’un tweet jeudi soir à son attention et à celle de la secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.

>> A lire aussi : «Souvenez-vous de l'enfant que vous étiez», Nagui «supplie» l'exécutif de ne pas fixer l'âge du consentement sexuel à 13 ans

Depuis jeudi, un mot-dièse a été utilisé pour poursuivre l’initiative de Nagui : #MoiÀ13ans. Le principe est de poster une photo de soi à cet âge en interpellant les deux membres concernées du gouvernement.

Une pétition a été lancée jeudi également, intitulée « #MoiÀ13ans, Faisons le ensemble, pas de seuil d’âge à 13 ans ! ». Elle marche très fort, déjà plus de 330.000 signatures sur Change.org ce vendredi soir. L’auteure, Madeline Da Silva, écrit : « Prouvons notre mobilisation, prouvons qu’ensemble nous pouvons empêcher le choix de ce seuil d’âge incompréhensible ».

L’idée du #MoiÀ13ans est une transposition du #MeAt14 anglophone (« Moi à 14 ans). Le 13 novembre, l’AFP a rapporté que de nombreuses femmes ont publié sur Twitter des photos d’elles à 14 ans pour souligner l’importance capitale du consentement dans les relations, rebondissant sur les accusations d’attouchement portées contre un magistrat républicain par une femme qui avait 14 ans au moment des faits.

>> A lire aussi : Viol sur mineurs: «Un projet de loi en cours» sur «la présomption de non-consentement», confirme Schiappa

Lizz Winstead, humoriste et cofondatrice du célèbre Daily Show, a posé la question sur Twitter : « Qui étiez-vous à 14 ans ? ». « C’est moi à 14 ans. J’étais dans l’équipe de gymnastique et chantais à la chorale. Je ne sortais pas avec un homme de 32 ans #MeAt14 #NoMoore », a-t-elle écrit en commentaire d’un portrait d’elle adolescente.

« Je vénérais mon frère. J’adorais mon chien, Pucci. J’adorais (le groupe) OMD. j’avais les cheveux longs. J’étais contente. J’étais innocente. Partagez votre #MeAt14 », a pour sa part témoigné l’actrice Alyssa Milano.

This is me at 14. I was on the gymnastics team and sang in the choir. I was not dating a 32 year old man. Who were you at 14? Tweet a pic, tell us who you were and pic to the top of your page #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/HPVzMgaD8h