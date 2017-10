«Lonely Theresa May», la photo symbole du Brexit qui amuse les internautes

La première ministre britannique Theresa May à Bruxelles, le 19 octobre 2017. — Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

Elle est toute seule, assise à la table des négociations, le regard perdu face à quatre pots de fleurs. Evidemment, il n’en fallait pas plus pour que ce cliché de Theresa May devienne un mème, comme un symbole des discussions sur le Brexit à Bruxelles.

Le journal conservateur The Daily Telegraph a fait dans l’ironie avec une légende « Theresa contemplant ses options », soit quatre… pots de fleurs. « Pauvre Theresa May », résumait l’édition britannique du Huffington Post, selon qui l’image est « perçue comme une métaphore brutale de l’isolement du Royaume-Uni lors des négociations sur le Brexit ».

« Theresa May avec tous ses amis »

Les internautes y vont évidemment de leur légende :

Heres a picture of Theresa May with all her close friends pic.twitter.com/dfQofQvlF0 — Judas, No.1 (@Nasmamu) October 20, 2017

« Voici une photo de Theresa May avec tous ses amis. »

Hello darkness my old friend pic.twitter.com/dZM1f5ZbZ6 — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) October 20, 2017

« Hello darkness my old friend », la chanson de Simon & Garfunkel.

Et proposent les détournements de rigueur :

Allez, sois pas triste Theresa, tu as juste un chèque de 60 milliards d’euros à faire pour conclure le divorce.