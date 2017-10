Comment les hommes ont réagi à #BalanceTonPorc

L’effet boule de neige continue avec le hashtag #BalanceTonPorc sur Twitter. Lancé vendredi, le mot-dièse sert à rapporter sur le réseau social des cas d’agressions sexuelles, de viols ou de harcèlements subis par des femmes.

Les réactions masculines à ce grand déballage sont tout aussi intéressantes. On peut les diviser en sept catégories, de taille inégale.

Le point « ma fille va faire du krav maga »

Lire les tweets #BalanceTonPorc , et se mettre à chercher des cours de self-défense pour petite fille d'un an.

J ai 2 enfants, 1 fille et 1 garcon en lisant #balancetonporc tu te dis qu il va falloir préparer les 2 au le respect et au krav maga.

Le point « oui mais pas moi »

Le point « le commissariat c’est mieux que Twitter pour dénoncer »

Le #balancetonporc , ou le hashtag qui résume la médiocrité de notre époque, à savoir se plaindre sur Twitter et non en portant plainte 🤔🤔🤔

#Balancetonporc: hashtag de la délation et de la présomption d'innocence bafouée. Quand on est harcelé, on ne tweete pas, on porte plainte !