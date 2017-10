L’affaire Harvey Weinstein délie les langues. Alors que Hollywood est sous le choc des accusations de viols et d’agressions sexuelles contre le producteur longtemps considéré comme intouchable, l’indignation et la volonté de dénoncer le harcèlement dépassent les frontières et le milieu du cinéma.

Le mot-dièse #balancetonporc a émergé samedi sur Twitter, appelant les femmes à témoigner des faits de harcèlement sexuel qu’elles ont subi. C’est la journaliste Sandra Muller, de La Lettre de l’audiovisuel, qui a lancé le mouvement, en appelant chacune à « donner le nom et les détails » d’un « harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot », une initiative similaire à celle qui avait vu le jour en anglais à l’appel de l’auteure canadienne Anne T. Donahue.

#balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends — Sandra Muller (@LettreAudio) October 13, 2017

When did you meet YOUR Harvey Weinstein? I'll go first: I was a 17-yr-old co-op student and he insisted on massaging my shoulders as I typed — Anne T. Donahue (@annetdonahue) October 5, 2017

Le mouvement initié par Sandra Muller, qui a elle-même accusé, en le nommant, un ancien patron de lui avoir dit « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit », a été massivement suivi, provoquant la publication de milliers de témoignages et commentaires sur le réseau social. Agrégeant remarques sexistes, harcèlements verbaux et agressions physiques, en particulier dans le milieu des médias, le hashtag est rapidement devenu un trending topic sur Twitter.

Le #balancetonporc dans les premiers # de France. Je compte sur vous pour témoigner et briser l'omerta ! Merci à tous. ☺️C est à vous! pic.twitter.com/YdjFFYRJUS — Sandra Muller (@LettreAudio) October 14, 2017

Animateur-prod tele dont je refusais les avances "tu ne bosseras plus jamais petite pute! Plus jamais tu m'entends??!!!!" #balanceTonPorc — Julia Molkhou (@JuliaMolkhou) October 14, 2017

Au commissariat pour porter plainte pour viol le flic me dit "mais je suis sûr que tu aimes ca le sexe violent non?" #balancetonporc — Angèle Gus (@GusNeptune8) October 15, 2017

Il y a qq années, apres une séquence TV qui l'avait fait marrer, un chef : "et toi, on t'a déjà bifflée?" En ricanant ... #balancetonporc — Amandine Rebourg (@Amandiine) October 14, 2017

Un chroniqueur tv qui me dit qu'il attraperai bien mon cul lors de notre 1er rencontre. #balancetonporc — Emilie MarieVictoire (@cabanong) October 14, 2017

"Avec ta voix de chaudasse tu devrais songer à faire autre chose que de la radio, si tu vois ce que je veux dire." #balancetonporc — Linda (@linda_achour) October 14, 2017

Réunion diplomatique. Grand hôtel. Diplomate étranger: "je ne veux pas répondre à tes questions, je veux te faire l'amour". #balancetonporc — Leïla Beratto (@LeilaBeratto) October 14, 2017

Les témoignages ont rapidement dépassé le monde de l’audiovisuel, relatant des harcèlements subis au poste de police, dans son immeuble ou lors d’un stage :

Patron d'agence de com.

En déplacement.

Change les billets d'avion pour mieux me coller, m'appelle la nuit dans ma chambre. #balancetonporc — Aurore Bergé (@auroreberge) October 14, 2017

L'opj chez qui vient de déposer une plainte, qui me demande mon numéro et un rdv ciné pour faire avancer l'enquete #balancetonporc — NON 🌺 (@VotezNon) October 14, 2017

Il y a une semaine, le gardien de mon immeuble qui m'embrasse de force et s'écrie ensuite quand je m'énerve "j'ai glissé !"#Balancetonporc — Aude Lorriaux (@audelorriaux) October 15, 2017

Le patron du stage:«faut porter plus de mini-jupes»«vous êtes plus jolie sur la photo du cv: détachez vos cheveux pour voir» #BalanceTonPorc pic.twitter.com/40Rz0sA1i5 — Melvina (@Cheriecream) October 14, 2017

Repas de fin de chantier,30 pers. 3 hommes me saisissent, m'entravent et me caressent, en chantant. Tt le monde rit. #balancetonporc — Isabelle Raoul-Chass (@IsaRaoul) October 14, 2017

Les réactions indignées, de la part de femmes et d’hommes, se sont multipliées :

95% des femmes qui dénoncent le harcèlement sexuel perdent leur emploi ! Il est temps que la peur change de camp. #balancetonporc pic.twitter.com/mZE6UB8u1d — Caméléon 🌍✊ (@Cameleon1988) October 14, 2017

Triste à souhait. Soutien inconditionnel aux victimes. #balancetonporc — Dimanche14h25ENCLAIR (@mouloudachour) October 14, 2017

Le plus triste en fait, c'est qu'on ait toutes une anecdote. #BalanceTonPorc — Voodoo (@Voodoonette) October 14, 2017

Le directeur d'une école de théâtre qui dit fermer les yeux sur le harcèlement d'une élève car "elle s'habille trop court". #balancetonporc — Hérétique (@Sansdieux) October 14, 2017

Alors que certains demandaient « plus de noms », d’autres faisaient remarquer les risques de poursuites pour diffamation :

#BalanceTonPorc les gens qui appellent aux noms : vous savez que ça s'appelle de la diffamation ? Vous savez que ce sera BEAUCOUP + dur — Moon Witch (@lesyeuxchat) October 14, 2017

Le truc c'est que sans preuves, malheureusement, à part vider son sac et risquer l'attaque en diffamation ça sert pas à grand chose. #balancetonporc ne dissuadera pas grand monde 😑☹️ — Virginie DEBUISSON (@VDEBUISSON) October 14, 2017

La chroniqueuse de télévision Julia Molkhou, après avoir apporté son témoignage, a dit trouver « inquiétante » et « immonde » la « chasse aux sorciers » auxquels certains se livraient :

Autant je veux que l'on puisse laisser aux femmes le droit de raconter, autant je trouve immonde cette chasse aux sorciers que vous 1/2 — Julia Molkhou (@JuliaMolkhou) October 15, 2017

Organisez,en balancant des noms. Je trouve ça très inquiétant, je refuse d y participer.ne pas donner le nom de cet homme là reste mon droit — Julia Molkhou (@JuliaMolkhou) October 15, 2017

