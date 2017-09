Apple renforce la sécurité d’iOS pour protéger les données personnelles

Les données personnelles stockées sur vos appareils électroniques le sont-elles vraiment ? Des associations de défense des droits civiques ont récemment engagé des poursuites à l’encontre du gouvernement américain, l’accusant d’intensifier les fouilles dans les téléphones portables et les ordinateurs des voyageurs, y compris les Américains, arrivant aux Etats-Unis depuis l’étranger.

>> A lire aussi : Apple décroche l’iPhone X (au prix fort), dix ans après le premier iPhone

Au total, plus de 15.000 recherches dans des appareils électroniques auraient été réalisées au cours de la première moitié de 2017 contre 19.000 pour toute l’année 2016, et 8.500 en 2015, selon la puissante Association américaine de défense des libertés civiques (ACLU). Dans ce contexte, Apple a renforcé la sécurité de ses iPhone via la mise à jour de son système d’exploitation vers iOS 11, qui sera disponible en début de semaine prochaine.

Le lecteur d’empreinte digitale a avantageusement remplacé le mode de passe pour déverrouiller son iPhone. Simple, rapide et relativement sûre, cette méthode d’identification a cependant un inconvénient majeur : s’il est difficile d’obliger quelqu’un à révéler son code, il est relativement aisé de l’obliger à poser son doigt sur le lecteur.

iOS 11 is a game-changer for Touch ID. Press power button rapidly 5 times and it opens the 2nd screen, but it also forces passphrase entry! pic.twitter.com/uvWbM04lyk