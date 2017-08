Los Angeles: Pour lutter contre la chaleur, la cité des Anges peint ses trottoirs en blanc

Réchauffement climatique oblige, les métropoles mondiales doivent s’adapter. Et tester de nouveaux moyens de rafraîchir leurs citoyens. Dernier essai en date à Los Angeles : la ville a entrepris de peindre les trottoirs en blanc afin de rendre les chaussées « fraîches ».

Cette technologie du « cool pavement » dans la langue de Shakespeare est une sorte de blanc « grisé » qui permet de renvoyer les rayons du soleil. Une initiative bienvenue dans la cité des anges où la température peut régulièrement dépasser les 40°C en été.

Jugez plutôt.

We’re piloting cool pavement to reduce heat in L.A. & combat global climate change. #Cities4Climate #ClimateMayors https://t.co/gsEJ1a9z5r pic.twitter.com/SjaubQpfyS

Une différence de température de près de 7°C a été observée entre un revêtement en goudron classique noir et cette technologie. Le réfléchissement de la chaleur solaire est une des stratégies pour rafraîchir la chaleur des centres urbains. D’abord utilisée sur les toits, cette innovation est ainsi déclinée sur les sols.

Great spending the morning with Council Member @davideryu installing Cool Pavement coating on Selma Av at Laurel Canyon

10 deg cooler! pic.twitter.com/AmEPTaEX9q