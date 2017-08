Edouard Philippe: Les anciens likes du premier Ministre sur Twitter valent le détour

Le tweet liké par Edouard Philippe sur la bifle. — Twitter @EPhilippePM

Zizi, blifle et flatulences. On ne vous le répétera jamais assez, tout ce que vous écrivez sur Internet pourrait ressortir un jour ou l’autre. De nombreuses personnalités ont déjà fait les frais de virulentes polémiques après que de vieux tweets ont été dénichés pas des internautes. Ce n’est pas le cas d’ Edouard Philippe. Cependant, il n’est pas sûr que l’actuel premier Ministre likerait aujourd’hui sur son compte, les tweets qu’il aimait il y a quelques années.

20 Minutes est allé faire un petit tour dans les « j’aime » Twitter de l’ancien maire du Havre. On a remonté très loin, jusqu’en 2014 et on n’a pas été déçu. On a découvert qu’Edouard Philippe aimait l’art, l’histoire, le boxeur Mohamed Ali et… l’humour. Un humour qu’il aime partager, même si ce n’est pas forcément celui de tout le monde. Petit aperçu des likes les plus improbables de l’actuel premier Ministre.

Le tweet liké par Edouard Philippe sur la bifle. - Twitter @EPhilippePM

Le tweet liké par Edouard Philippe sur les avocats. - Twitter @EPhilippePM

Qu’est-ce qui est plus drôle qu’un prout ?

Le tweet liké par Edouard Philippe sur les flatulences (épisode 1). - Twitter @EPhilippePM

Le tweet liké par Edouard Philippe sur les flatulences. - Twitter @EPhilippePM

Ça balance sur les collègues

Le tweet liké par Edouard Philippe sur Alain Juppé et Nadine Morano. - Twitter @EPhilippePM

Le tweet liké par Edouard Philippe sur François Fillon. - Twitter @EPhilippePM

Le tweet liké par Edouard Philippe sur Alain Juppé. - Twitter @EPhilippePM

Le tweet liké par Edouard Philippe sur Anne Hidalgo. - Twitter @EPhilippePM

Le tweet liké par Edouard Philippe sur Marine Le Pen. - Twitter @EPhilippePM

Mais Edouard Philippe a aussi de l’autodérision