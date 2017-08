VIDEO. Un journaliste anglais résigné face au manque d'actualité du mois d'août

Compétition de surf pour chiens à Huntington Beach, en 2015. — Mindy Schauer/AP/SIPA

Nous sommes le 11 août. Les députés sont partis en vacances, Twitter s’est vidé de ses twittos, les aoûtiens sont en train de tester le droit à la déconnexion. Bref, on a connu une actualité plus brûlante en France.

Face à ce ralentissement, les chaînes de télé doivent s’adapter et redoubler d’efforts pour remplir leurs JT. C’est le cas de Simon McCoy, présentateur du journal de BBC News au Royaume-Uni. Son lancement d’un reportage sur le surf pour chiens, repéré par nos confrères de Franceinfo, ressemble à un SOS

« Vous regardez BBC News. Gardez en tête que nous sommes en août… », commence-t-il, avant d’enchaîner, d’un ton monocorde. « Ça ne ressemble pas à une promenade au parc. Des propriétaires de chien et leurs animaux en Californie ont glissé sur les vagues lors du deuxième Championnat du monde de surf pour chiens. Voici les images », ajoute-t-il dans un souffle.

“That’s a shame, we’ve run out of pictures . . .” Simon McCoy and the surfing dogs. pic.twitter.com/atm7Ne5aM5 — Gene Kerrigan (@GeneKerrigan) August 9, 2017

Défi lancé par un chien

A la fin du reportage, on retrouve le présentateur, impassible. « Quel dommage, on n’a plus d’images », explique-t-il aux téléspectateurs, un peu moqueur. Sur les réseaux sociaux, cette vidéo a été immédiatement reprise par les internautes. Simon McCoy a même été salué par certains pour cette réaction.

Et dire que @BBCSimonMcCoy ne connaît pas encore le 13h de @pernautjp 😂 https://t.co/hH6pgRCLwg — La médiasphère (@lamediasphere) August 10, 2017

I want @BBCSimonMcCoy to read the eulogy at my funeral... with exactly that level of enthusiasm. — Sean Galloghly (@Klangster) August 10, 2017

« Je veux que Simon McCoy lise mon éloge funèbre lors de mon enterrement… avec cet exact niveau d’enthousiasme. »

To my relatively short list of journalist heroes, I'm now adding Simon McCoy. https://t.co/oGkxt13mG6 — mark little (@marklittlenews) August 8, 2017

« Dans ma courte liste des héros du journalisme, j’ajoute Simon McCoy. »

Et c’est là que tout bascule pour le journaliste. Dans la foulée, le compte Twitter du chien détenteur du record du monde de surf, Abbie, a publié une vidéo. Dans cet extrait, le propriétaire du chien met au défi Simon McCoy de venir faire du surf face à Abbie le 23 septembre en Californie.

Oh Lord. What have I done? — Simon McCoy (@BBCSimonMcCoy) August 10, 2017

« Oh mon Dieu. Qu’ai-je fait », a réagi avec beaucoup d’humour le journaliste sur Twitter. La vidéo a eu tant de succès qu’elle a même traversé l’Atlantique. Simon McCoy a été gentiment parodié par les humoristes de l’émission The Late Show.