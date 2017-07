Situations de crise: Google lance un nouveau service «SOS Alerts»

Vue de la nouvelle fonctionnalité «SOS Alert» de Google sur mobile. — Google

Quelles zones faut-il éviter, où peut-on se réfugier, quels numéros d’urgence contacter ? C’est à ces questions cruciales en cas de catastrophe naturelle, d’attentat ou autre crise majeure que Google veut désormais apporter rapidement une réponse à ses usagers.

Introducing SOS Alerts in Maps and Search, a set of features to help people stay safe and informed during a crisis → https://t.co/kYyOoW9ajr pic.twitter.com/ish1ULwBsc — Google (@Google) July 25, 2017

Un accès « vital » à l’information

« En période de crise, l’accès à une information pratique et mise à jour en temps réel est crucial. Activée aux côtés d’intervenants qualifiés et bénévoles sur le terrain, la technologie joue un rôle vital pour fournir des informations permettant de vous aider, vous et vos proches à rester en sécurité et bien informés », a expliqué mardi sur le blog de Google Yossi Matias, vice-président de l’ingénierie.

Pour fournir toutes les informations pertinentes en temps réel (cartes, articles, communiqués des autorités, évolution du trafic, axes routiers fermés…) sur la situation en cours, Google a conçu sa nouvelle fonctionnalité « SOS Alerts » en s’appuyant sur la puissance de son moteur de recherche et des bases de données de ses autres services Maps ou Waze. Mais aussi en nouant des partenariats avec des autorités locales et nationales et des ONG.

Une information différenciée sur la localisation

Concrètement, le déclenchement de « SOS Alerts » permettra aux internautes d’accéder à plus ou moins d’information selon leur proximité géographique avec la zone concernée : si vous êtes situé à proximité de la zone à risque, une notification pourra être envoyée via votre appli Google sur votre mobile pour accéder à toutes les informations collectées. Sinon, une simple recherche via des mots ou expressions en rapport avec la crise fera apparaître une bannière rouge « SOS alert » indiquant qu’une catastrophe est en cours, suivie par une liste de ressources et d’informations d’urgence.

Cette alerte pourra aussi être accessible si vous être en dehors de la zone de la catastrophe mais « les informations que vous obtiendrez pourront être différentes de celles communiquées aux personnes les plus proches de la zone de crise, précise Google. Par exemple, au lieu de voir des numéros de téléphone d’urgence, vous pourrez voir un lien pour faire un don en lien avec cette crise. »

A ce jour, Google a noué des partenariats avec plusieurs organisations gouvernementales, la Croix rouge et des instituts de prévisions méteo dans 12 pays, dont les Etats-Unis, les Philippines, le Japon, l’Australie et le Canada. En Europe, ces accords n’ont pas encore été conclus. Toutefois les « SOS Alerts couvriront quand même les événements dans ces pays européens, mais elles contiendront moins d’information », précise la BBC.

Cette nouvelle initiative de Google s’inscrit dans une tendance plus large des géants du Web à se positionner en acteurs incontournables de l’assistance aux victimes. En février,Facebook avait lui aussi lancé un nouveau service d’entraide « Community Help » pour venir renforcer sa fonctionnalité « Savety Check » déclenchée ( non sans certaines polémiques) en cas de crise majeure.