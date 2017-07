Macron et Trump n'ont pas dîné pour 82000 euros à la Tour Eiffel

Brigitte et Emmanuel Macron ont dîné avec Melania et Donald Trump au Jules Verne, à la tour Eiffel, le 13 juillet 2017. — C.KASTER/SIPA/AP

Nicolas Sarkozy avait déjà été victime d’un tel canular. Cette fois-ci, c’est Emmanuel Macron qui s’est retrouvé accusé de dépenses sidérantes. Son dîner jeudi avec le couple Trump dans un restaurant étoilé à la Tour Eiffel aurait-il coûté 82.000 euros ? C’est ce qu’affirment plusieurs sites comme La gauche m’a tuer ou Chieuse à temps complet.

Ces sites ont en réalité repris au premier degré un faux article du site parodique Nordpresse. Le site s’est régalé de ce dîner, publiant plusieurs articles à ce sujet. Dans un premier temps,il annonce que le repas a coûté 154.953 euros, en publiant un ticket de caisse à l’appui. Une ligne de ce ticket interpelle : 14 casquettes auraient été commandées par les convives. Ainsi que des palettes de fruits…

Selon Midi Libre, Nordpresse aurait ici repris un ticket de caisse qui avait été publié en mai sur Twitter. Ce ticket était à l’en-tête du restaurant Nikki Beach à Monte Carlo.

