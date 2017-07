Coquilles d'escargots et nettoyage des toilettes: Un piège pour les internautes qui ne lisent pas les conditions d'utilisation du Wi-Fi

Personne ne lit les conditions générales d’utilisation du Wi-Fi (CGU). Un fournisseur de Wi-Fi public en a profité pour glisser une petite blague dans cette prose administrative. Une plaisanterie passée inaperçue pendant plus de deux semaines.

Le fournisseur de Wi-Fi public britannique Purple a décidé de piéger gentiment les internautes qui se connectent à son réseau, raconte Mashable. En cochant la case « j’accepte les conditions d’utilisation », les utilisateurs se sont AUSSI engagés à fournir 1.000 heures de travaux à la communauté.

Parmi les actions demandées : « nettoyer des toilettes mobiles lors de festivals et d’événements locaux », « peindre des coquilles d’escargot pour illuminer leur existence » ou « faire des câlins à des chats et chiens errants ». En tout, 22.000 personnes ont coché la case en acceptant ces conditions très particulières.

22,000 people willingly agree to community service in return for free WiFi https://t.co/hae3eiy7oS pic.twitter.com/fXnxjRgwvU