VIDEO. Fête foraine: Pourquoi vous perdez à tous les coups aux machines à pinces?

Non, vous ne l’aurez pas cette peluche, malgré les 10 euros que vous avez mis dans la machine. Grâce à une vidéo Reddit, on peut enfin vous dire pourquoi vous perdez autant à la machine à pinces de la fête foraine.

Après des années de frustration, des peluches Pikachu qui sont passées à « ça » de vos poches, vous tenez enfin votre vengeance. Dans cette vidéo très commentée sur le réseau social Reddit, des enquêteurs et les employés du jeu ont essayé de forcer une victoire. En vain.

Les machines à pinces, toutes truquées ? Pas si vite. Dans les commentaires, un homme explique qu’il a déjà travaillé dans ce type de jeu. « Ces machines ont normalement des poids ajustables qui se trouvent au-dessus des pinces. Avec ces poids, elles attrapent plus de choses. Sans poids, comme dans la vidéo ci-dessus, elles n’attrapent rien du tout », explique-t-il.

« Dans notre salle de jeux, nous comptions les peluches et les autres cadeaux chaque semaine, et nous ajustions les poids pour maintenir un ratio victoire/profit. Ils voulaient que les gens gagnent, pour que d’autres jouent. » Le même fonctionnement qu'un casino en somme.

Andrew was able to grab this bear in the claw game on his first try. I've never seen anyone win at this game. Andrew jumped up and down, pl… pic.twitter.com/ZZDC71YtMu