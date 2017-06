Sur Twitter, Julien Doré s'occupe des trolls à coup de réparties bien senties

Julien Doré aux Victoires de la Musique, le 10 février 2017. — Christophe Ena/AP/SIPA

La douceur de sa voix dans ses chansons contraste avec le tranchant de ses tweets. Julien Doré s’amuse à répondre aux trolls (une personne qui cherche à provoquer par ses écrits, pour les non-millennials) qui critiquent sa musique.

Pas facile d’être Julien Doré sur les réseaux sociaux. Le chanteur, vainqueur de l’émission Nouvelle Star en 2007, essuie de nombreuses critiques sur son grain de voix (trop doucereux), ses cheveux (trop longs) ou les paroles de ses chansons (trop bizarres).

Qui se souvient de l'époque barrette et youkoulélé de Julien Doré : http://t.co/IuQEuggPcT ? pic.twitter.com/M4ytPro6Sa — 7zic (@7zic_fr) February 28, 2015

L’homme à la barrette (oui c’était il y a longtemps, et alors ?) a pris les choses en main : avec finesse, il sélectionne des tweets d’internautes plus ou moins insultants, et les dézingue d’un tir précis et sans bavure. On a sélectionné pour vous les meilleures punchlines du troll Doré.

J'ai le même problème quand je vais au Franprix https://t.co/4BMIb77sAg — Julien Doré (@jdoreofficiel) May 31, 2017

Je me doutais bien que c'était pas du cerveau. https://t.co/MDaLP7RY1I — Julien Doré (@jdoreofficiel) May 28, 2017

Elle va se calmer Cristina Cordula ? https://t.co/KKF4lt4CTr — Julien Doré (@jdoreofficiel) April 18, 2017

Encore un tweet à demi-con... 💙 https://t.co/xPVEvZLzBo — Julien Doré (@jdoreofficiel) May 30, 2017

Il suffit d'arrêter de coucher avec le voisin. #Voisinage https://t.co/9q3fkq4Clv — Julien Doré (@jdoreofficiel) May 12, 2017

« On va d’abord se taper un Bescherelle »

Ses fans non plus n’y échappent pas. Faute de conjugaison ou admiration un peu trop marquée, Julien Doré recadre d'un tweet ses brebis égarées.

Merci !! Vous êtes esthéticienne ? https://t.co/7lJ6UqpsD3 — Julien Doré (@jdoreofficiel) May 31, 2017

On va d'abord se taper un Bescherelle si tu veux bien. https://t.co/25VQq3z00I — Julien Doré (@jdoreofficiel) May 4, 2017

Quand tu vas direct sur Doctissimo pic.twitter.com/3ctKiXFDhB — Julien Doré (@jdoreofficiel) May 5, 2017