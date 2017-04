Pour des nuggets gratuits, un adolescent américain s'attaque au record historique de retweets

Des ouvriers supervisent la production de nuggets de poulet dans une usine de Saint-Cyr-en-Val près d'Orléans. — ALAIN JOCARD / AFP

Ce lundi, c’est l’histoire de Carter Wilkerson qui nous prouve que le monde court à sa perte à grande vitesse sans que rien ne semble pouvoir l’arrêter. Carter Wilkerson est un Américain inconnu de 16 ans. Et à dire vrai, il n’y a aucune raison de s’intéresser à son existence au-delà du message de quelques caractères qu’il a posté sur le réseau social Twitter, le 6 avril.

Amateur de tacos, de cerises (une mention pour les cinq fruits et légumes) et surtout de nuggets de poulets, d’après sa biographie, il a demandé à son fast-food préféré à partir de combien de retweets de son message elle consentirait à lui offrir un an de nuggets gratuit.

Flairant le bon coup marketing et l’odeur du graillon, la chaîne Wendy’s a fixé la barre à 18 millions. « Considère que c’est fait », a alors répondu le jeune homme qui s’est lancé dans un défi qui fait désormais les choux gras de la presse.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Une affaire de gros sous et de calories

En cette belle après-midi du lundi 10 avril, Carter a atteint la barre de 2,2 millions de retweets. C’est encore loin de l’objectif fixé par Wendy’s, la troisième chaîne de fast-food au monde derrière Mac Donald’s et Subway. Mais suffisamment pour intéresser des journaux américains, allemands, français et même asiatiques.

Car le jeune homme est en route pour dépasser le record en la matière qui avait été établi à 3,2 millions de retweets par la présentatrice Ellen DeGeneres lors de la cérémonie de remise des Oscars en 2014. Un selfie qui mettait alors en scène Meryl Streep, Brad Pitt ou encore Kevin Spacey et qui était surtout destiné à faire la pub du dernier téléphone de Samsung.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire ?

- Considérant que le selfie d’Ellen DeGeneres a été estimé à un milliard de dollars par Maurice Levy, les nuggets de chez Tacos valent environ 687 millions pour l’instant et vaudraient 5,625 milliards si Carter atteint la barre de 18 millions de retweets.

- Considérant qu’une boîte de dix nuggets de chez Wendy’s est vendue 5,99 dollars, Carter pourrait espérer obtenir 937 millions de boîtes de dix nuggets s’il remporte son défi.

- Considérant qu’une boîte de dix nuggets contient 450 calories, Carter devrait mourir du cholestérol avant d’avoir réussi à tout avaler.

- Considérant que la rédaction de 20 Minutes a passé une bonne heure à faire les calculs ci-dessus, les articles sur les sujets secondaires tels que la crise syrienne, la présidentielle 2017 et l’obésité en France sont retardés. Merci de votre compréhension.