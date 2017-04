NoMoreWars: Le hashtag anti-guerre des pro-Trump après les bombardements en Syrie

Donald Trump le 6 avril 2017, juste avant l'annonce des frappes sur une base aérienne syrienne. — Alex Brandon/AP/SIPA

Les supporters de Trump ont accusé le coup jeudi soir après l’annonce de frappes en Syrie. Dans son programme, celui qui allait devenir président des Etats-Unis avait promis de préserver les Etats-Unis d’une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

En fin de journée, après son repas avec le président chinois Xi Jinping, le président américain a annoncé avoir frappé une base aérienne du régime syrien, tuant 6 personnes.

Breaking:we got video! Al Shaerat military airfield in #syria being bombed 58 minutes ago large ammo depot blasts,my sources near by sent it pic.twitter.com/gCz0nH0MAY — Steven nabil (@thestevennabil) April 7, 2017

Sur Twitter, un tweet de Donald Trump fait la une. En 2013, il avait écrit : « Le Président doit obtenir l’approbation du Congrès avant d’attaquer la Syrie - Grosse erreur s’il ne le fait pas ! » Ces propos à l’encontre du Président Obama ont une résonance particulière après les bombardements d’hier soir.

All I want, once in my life, is a President who simply enforces immigration laws and doesn't start pointless wars.



Too much to ask. — Virginia Dare (@vdare) April 7, 2017

Rassemblés par le hashtag #NoMoreWar (ou #NoMoreWars), des comptes Twitter et des blogueurs qui étaient de grands soutiens de Trump, ont critiqué cette décision. Un acte qui, selon eux, pourrait entraîner les Etats-Unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Un bulletin de vote contre la guerre

Sources telling me U.S. attack in Syria planned for tonight, we must stop! #NoMoreWar https://t.co/lgonnxRF4x — Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) April 6, 2017

Mike Cernovitch, un documentariste et blogueur pro-Trump très suivi, s’est filmé sur Periscope pour dire stop à ces manœuvres militaires.

The President must get Congressional approval before attacking Syria-big mistake if he does not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2013

« Tout ce que je veux, une fois dans ma vie, c’est un président qui renforce les lois anti-immigration et qui ne commence pas une guerre inutile. C’est trop demander. »

From a Vet to @POTUS

1.) Focus on infrastructure

2.) Focus on American jobs

3.) Focus on the homeland

its what you ran on...#SyriaHoax — Based Monitored 🇺🇸 (@BasedMonitored) April 7, 2017

« D’un vétéran au Président des Etats-Unis : 1) Se concentrer sur les infrastructures 2) Se concentrer sur l’emploi des américains 3) Se concentrer sur l’intérieur du pays. »

I absolutely condemn Washington's military strike against Syria. #Syria #NoMoreWar — Richard 🥛 Spencer (@RichardBSpencer) April 7, 2017

« Je condamne fermement la frappe militaire de Washington contre la Syrie », écrit Richard Spencer, fondateur d’un site d’information d’extrême droite.

Les électeurs tracent même un parallèle en expliquant que si Trump a remporté tous ses suffrages, c’est aussi grâce à ses promesses de ne pas faire de guerre.

@CassandraRules This is one of the (many) reasons so many didn't vote for Hillary... #nomorewar — Joy Marie (@JoyMarie007) April 7, 2017

« C’est l’une des (nombreuses) raisons pour lesquelles tant de gens n’ont pas voté Hillary »

If we wanted another Bush war we would've voted Jeb!#NoMoreWar #SyriaHoax — #ObamaGate📲 (@BasedAmerican) April 7, 2017

« Si on voulait une nouvelle guerre Bush, on aurait voté Jeb », écrit cet Américain sur Twitter, en référence à Jeb Bush, le frère de George W. Bush, ancien président des Etats-Unis qui avait déclaré la guerre à l’Irak en 2003.

Alors que le hashtag #WWIII, en référence à une possible troisième guerre mondiale, s’est hissé parmi les plus utilisés de ces dernières heures, un twittos a remarqué un lien historique particulier entre les frappes d’hier et la date d’entrée en guerre des Etats-Unis, le 6 avril 1917.

Oh dear. 100 years to the day. pic.twitter.com/ZudbUyDH6b — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) April 7, 2017