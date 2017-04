High-Tech

WEB Selon Statcounter, l'OS de Google a pour la première fois dépassé celui de Microsoft en terme de pages Web vues en mars...

Le monde est définitivement mobile. Pour la première fois de l’histoire, Android a dépassé Windows pour devenir l’OS numéro un sur le Web avec 37,93 % de parts de marché contre 37,91 % en mars 2017, selon les chiffres de Statcounter. L’entreprise mesure le nombre de pages vues – et pas d’internautes – sur un échantillon de plus de 15 milliards de pages.

La moitié de la Terre connectée à Internet

Apple est très loin derrière, avec 13,11 % pour iOS et 5,18 % pour Mac OS. Attention toutefois, StatCounter n’analyse ici que les pages Web vues via un navigateur. Ces chiffres n’incluent donc pas le trafic généré via les apps, qui boosterait sans doute la part d’Apple.

Il n’empêche. Selon le directeur de StatCounter, Aodhan Cullen, il s’agit « de la fin d’une époque ». Microsoft était en effet le leader de l’informatique depuis les années 80. Il y a seulement cinq ans, Android ne représentait que 2,4 % du trafic Web.

Cette tendance n’est pas surprenante : selon les estimations d’Internet World Stats, il y a environ 3,7 milliards d’internautes dans le monde – environ 50 % de la population mondiale – dont plus de 2 milliards qui y accèdent sur mobile.

