High-Tech

MOBILE Ils seront disponibles le 28 avril à 809 et 909 euros...

Les bords s'effacent sur le Galaxy S8 pour un écran «infinity display». - SAMSUNG

Philippe Berry Google+

Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

>> La vidéo en direct ci-dessous (et ici en lien)

18h00: C'est terminé!

On ne va pas mentir, ce Galaxy S8 fait super envie. Mais à 800 et 900 euros, le prix devient quand même très, très dissuasif. Certres, après 2 ans, on peut sans doute le renvendre et en tirer 250 euros mais ça fait quand même 300 euros par an pour son smartphone.

17h55: DeX, le mode PC

On peut profiter de son smartphone sur un écran de PC, et le mode DeX adapte les apps de Samsung à l'écran. D'autres ont essayé de le faire avant sans grand succès.

17h55: Nouvelle version de la caméra Gear 360

See the whole scene in beautiful, high-definition 360 video. And share it all live. #UnboxYourPhone https://t.co/HqcMffTkIq pic.twitter.com/GfE3TOgIwn — Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 29, 2017

360°, c'est le futur du storytelling, jure Samsung. Ca prend tout son sens avec la réalité virtuelle, pour updater ses stories Snapchat ou Facebook à 360°.

17h45: Le pari Bixby, l'assistant de Samsung

Le smartphone a un bouton dédié sur le côté pour invoquer l'assistant Bixby. Ca ressemble pas mal au Google Assistant avec le contrôle vocal, mais Samsung a intégré des fonctions cools, pour prend des photos mais aussi des features de réalité augmentée.

Bixby is intelligence reimagined, offering a suite of services that changes how you use your phone. #UnboxYourPhone https://t.co/pHVmdc8ZNj pic.twitter.com/Xo3clXuM86 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 29, 2017

17h40: Un écran géant mais un téléphone compact

C'est l'avantage de faire disparaître les bords, on bénéficie d'un grand écran sans avoir une brique dans la poche. Voici les dimensions des Galaxy S8 vs l'iPhone 7:

iPhone 7: écran 4,7 pouces, 138x67 mm

iPhone 7 Plus: écran 5,5 pouces, 158x78 mm

Galaxy S8: écran 5,8 pouces, 149x68 mm

Galaxy S8 Plus: écran 6,2 pouces, 159x73mm

On voit donc que le Galaxy S8 a un écrran comparable à l'iPhone 7 Plus, mais pour 1 cm en moins sur la longueur et largeur.

17h30: L'écran moins intégral que le Mi Mix

Xiaomi avait fait mieux que Samsung, mais son Mi Mix n'a pas été produit en masse.

Avec son écran quasi-intégral, le Xiaomi Mi Mix donne un coup de vieux monumental à l'iPhone 7 https://t.co/RTJNQd2DQo pic.twitter.com/1G7IAZ2Rd1 — Philippe Berry (@ptiberry) October 25, 2016

17h25: Des selfies XXL

Avec une ouverture f 1.7, le capteur photo ouvre grand les yeux.

Autofocus Front Camera quickly detects your face to take perfect selfies in any conditions. #UnboxYourPhone https://t.co/pHVmdc8ZNj pic.twitter.com/M35ev0eBph — Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 29, 2017

17h20: Premières impressions en vidéo

C'est ci-dessous!

17h15: Sortie le 28 avril à 809 et 909 euros

Bon, on arrive doucement aux smartphones à 1,000 euros :((

17h10: Et voilà les Galaxy S8 et S8 Plus

On prend un peu d'avance, notre journaliste Christophe Séfrin a passé plusieurs jours en compagnie de ces smartphones. Et il est séduit!

Mon compère @totofsefrin a pris en main ces Galaxy S8, ses impressions ici https://t.co/J8Lrlb3ko4 pic.twitter.com/y265j6h1NR — Philippe Berry (@ptiberry) March 29, 2017

17h05: Une ère sans bords et sans limites

Pas mal, comme sloggan. Et Samsung en profite pour dire que ses trois priorités sont: qualité, sécurité et craftanmanship (artisanat).

17h00: C'est parti en vidéo

Au son de Across The Universe, nothing's gonna change my world. Qui présente le monde Samsung. DJ Koh, président de la division mobile, arrive comme un rock star. Et il fait partie de la nouvelle vague de dirigeants asiatiques qui se débrouillent très bien en anglais.

16h55: C'est presque parti pour Sammy

Le thème du jour: Unbox your phone, pour expliquer qu'il n'est plus coincé par des bords. Bon, Samsung devrait quand même garder des bords verticaux, pas comme le Xiaomi Mix et son écran vraiment intégral (mais il s'agissait d'un proto qui n'a pas été produit en masse).

Bon, tout a déjà fuité ou presque. Mais la présentation d’un flagship de Samsung reste un événement majeur, et on va donc suivre ça à partir de 17h00, alors que le constructeur coréen tient un événement Unpacked à New York. D’autant plus qu’après les batteries explosives du Galaxy Note 7 et le scandale de corruption en Corée du Sud, Samsung joue gros. Et il a mis le paquet, avec deux smartphones, le S8 et S8 Plus, qui devraient proposer un écran de bord à bord presque intégral du plus bel effet. La bataille royale face aux prochains iPhone « 10e anniversaire » promet !

Mots-clés :