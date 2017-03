By the Web

TWITTER Minoritaires au Congrès, les Républicains ont dû renoncer au projet d’abrogation de la réforme santé mise en place par Barack Obama. Sur Twitter, les opposants se sont défoulés…

Donald Trump, le 14 février 2017. - SAUL LOEB / AFP

Marie de Fournas

Quand Donald Trump se rend compte qu’on ne change pas les lois et les réformes comme on remplace son rideau de douche… Le 7 mars dernier, Donald Trump présentait son projet de loi pour abroger et remplacer Obamacare.

Pendant les 18 mois de sa campagne, le milliardaire avait martelé qu’il supprimerait cette réforme de santé, instaurée en 2010 par Barack Obama pour donner accès aux soins aux plus démunis. Finalement, le vendredi 24 mars, soit 18 jours plus tard, les républicains ont retiré leur projet, faute d’une majorité suffisante au Congrès.

Un échec cuisant pour Donald Trump et son gouvernement. Un de plus après que la justice américaine a bloqué les lois jugées anti-musulmans. Pour fêter cette victoire, tous les opposants se sont ralliés derrière le hashtag #KillTheBill (Tuez le projet de loi). Une référence au film Kill Bill, qui a beaucoup inspiré les internautes.

« Alors ? Fatigué de encore gagner ? » (La référence juste ici)

« Hey Donald… Pas si facile hein ? »

When you are taking some time-off with your friends and the House Freedom Caucus helps #KillTheBill and save #ObamaCare from Speaker Ryan: pic.twitter.com/3Wpprwscgk — Frederick Douglass (@HITEXECUTIVE) March 24, 2017

