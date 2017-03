By the Web

Réunion d'élus à la Maison Blanche pour négocier sur la réforme de la santé, le 23 mars 2017. - MIKE PENCE

Ce n’est pas le jeu des sept erreurs mais plutôt des 25. Alors que le vice-président américain Mike Pence a tweeté une photo d’une réunion avec des élus négociant l’avenir de la réforme de la santé, jeudi, il n’a pas fallu longtemps aux internautes pour remarquer une absence majeure : celle des femmes.

Appreciated joining @POTUS for meeting with the Freedom Caucus again today. This is it. #PassTheBill pic.twitter.com/XG6lQIy5a6 — Vice President Pence (@VP) March 23, 2017

Sur 25 personnes assises et debout autour de la table, il y a en effet 25 hommes. Cela s’explique assez facilement : il s’agit des membres du Freedom Caucus, un groupe d’élus républicains ultraconservateurs qui ne compte pas une seule femme.

« Voici une photo des leaders qui négocient sur la pilule contraceptive, les soins prénatals et l’avortement. Vous remarquez un truc ? », ironise le Planning familial, qui fait face à la suspension des subventions publiques sur l’avortement.

Here's the picture of the leaders negotiating away birth control, maternity care & abortion. Notice anything? #ProtectOurCare



(h/t @Emmya2) pic.twitter.com/X1dYUSa7nO — Planned Parenthood (@PPact) March 23, 2017

Le même constat revient un peu partout. « Contente de voir que ce groupe de vieux hommes blancs détermine le futur de la santé des femmes », s’indignent de nombreuses internautes.

So pleased that this group of old white men are determining the fate of women's health...😭 https://t.co/UhCRcayH0I — Danielle Nicolet (@DaniNicolet) March 23, 2017

Alors que le bras de fer se poursuit et que le suspense est total sur le vote de la réforme défendue par Donald Trump, ce groupe d’élus conservateurs refuse d’obliger les assureurs à couvrir les soins grossesse. Verdict, normalement, ce vendredi, sauf coup de théâtre.

