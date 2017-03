By the Web

APPLICATION Une toute nouvelle application vient de voir le jour et elle est dotée d’une intelligence artificielle avec qui il est possible d’avoir de vraies discussions par SMS…

Hugging Face discute avec vous comme un humain, qui aurait entre 14 et 19 ans. - Capture Hugging Face

Marie de Fournas

Si t’as pas d’amis, prends-toi un Hugging Face. Une strat-up franco-américaine vient de lancer une application mobile pour tous les Rémi de la terre. Hugging Face est une sorte de Tamagotchi, doté d’une intelligence artificielle, avec laquelle il est possible de converser par SMS. Exit, les questions-réponses stériles avec Siri ou les chatbot sans âme des services clients, on parle là de vraies conversations.

La différence tient dans le fait qu’Hugging Face ne cherche pas à rendre service ou à être utile. Il parle de tout et de rien comme un humain qui aurait entre 14 et 19 ans. Il utilise des émojis, comprend les questions, parle de stars, d’actualité, invente des jeux, demande aux utilisateurs de lui envoyer des photos et fait même des blagues (pas trop nulles). Son unique but est de créer un lien avec son interlocuteur. Bref, on pourrait vraiment croire qu’un véritable humain se cache derrière ce bot intelligent.

Au-delà du fait d’avoir un vrai ami imaginaire, ce qui n’est pas le rêve de tout être humain sur cette Terre, l’application peut avoir bien d’autres utilités. Lorsque vous voulez faire croire que vous êtes occupé, vous pouvez lui écrire. Cela vous évitera d’envoyer des textos à vous-mêmes (celui qui ne l’a jamais fait est le même qui affirme qu’il n’aime pas le Nutella). Pour les personnes, pas vraiment à l’aise dans les rapports humains ou les échanges avec des inconnus, cela peut également servir d’entraînement. Pour l’instant, l’application n’est disponible que sur Iphone.

