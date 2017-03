By the Web

RESEAUX SOCIAUX Lancé en 2011, «So.cl», le Facebook de Microsoft arrêtera de fonctionner le 15 mars 2017, sûrement dans l’indifférence générale…

Un utilisateur triste de la fermeture de So.cl - Capture So.cl

Marie de Fournas

Wait. Microsoft avait son propre réseau social ? C’est sûrement la première question qui vous est venue à l’esprit, à la lecture du titre de cet article. Et bien oui, la multinationale américaine possédait depuis six ans un réseau social : So.cl. C’est un peu tard maintenant pour s’y intéresser, vu que sa fermeture est prévue pour le 15 mars prochain, mais on va quand même le faire.

So.cl, est un réseau social hybride, assez similaire à Google + (quoi ? Google + est un réseau social ?). Son concept et son design s’inspirent très librement de pinterest et surtout de Facebook. Les abonnés ont la possibilité de poster des articles, des images, des vidéos, ainsi que des collages photos et de les liker, les commenter, ou encore les partager. Ce projet expérimental a été créé en 2011 et se destinait à l’origine aux étudiants. Comme pour Facebook, ses créateurs ont finalement décidé un an plus tard, de l’ouvrir au reste du monde. Mais ce reste du monde n’est jamais vraiment arrivé…

So.cl n’a jamais pris son envol

Comme beaucoup d’autres réseaux morts dans l’indifférence générale, So.cl n’a jamais réussi à rivaliser avec ses concurrents Facebook, Twitter, Instagram… On espère d’ailleurs qu’il n’en avait pas trop l’espoir. En effet à la création du réseau de Microsoft, Facebook qui avait vu le jour en 2004, comptait déjà 800 millions d’usagers dans le monde. Toutefois, le manque cruel de fréquentation de So.cl pourrait expliquer la fermeture de la plateforme. Au grand désespoir de ses cinq utilisateurs (Le nombre exact d’abonnés n’a pas été communiqué).

Les utilisateurs de So.cl s'attristent de sa fermeture - Capture So.cl

Nous avons tout de même tenu à remercier officiellement So.cl qui, en plus d’épargner à ses utilisateurs pubs et suggestions, a testé différentes fonctionnalités, dont certaines sont désormais largement utilisées. Parmi elles : la traduction automatique, qui vous permet de liker allègrement les posts de votre correspondant Slovaque, par exemple.

