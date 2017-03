Helene Sergent

Trois mois avoir pris la décision de ne pas se présenter à l’élection présidentielle, François Hollande se retrouve au cœur d’une drôle de campagne. En pleine « affaire Fillon », le chef de l’Etat s’affiche sur Twitter sur une dizaine de visuels partagés sur Twitter grâce au mot-clé « #quoiquonendise ».

#FillonGate #LePen :malgré les critiques purement électoralistes des uns et des autres, de gauche du centre et de droite . #quoiquonendise pic.twitter.com/Wmig4WJDq6

Et pendant ce temps-là, une tentative de campagne pro-Hollande se lance avec #quoiquonendise pic.twitter.com/bU4nDhoade

#quoiquonendise #LuiPrésident il a exonéré d'impôts les 8 millions de français les plus démunis #Hollande pic.twitter.com/GXC4BqVq8R

#quoiquonendise , le Président a réconcilié la France avec son Histoire et ses valeurs. Merci @fhollande pic.twitter.com/Zhumzfy05s

#Presidentielle2017 Le pire n'est jamais certain, mais le meilleur non plus, loin s'en faut ... donc #quoiquonendise ... pic.twitter.com/Gj2NatTfvD